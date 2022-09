Funérailles de la reine: le roi Charles dirige la famille royale alors qu’ils se dirigent vers l’abbaye de Westminster

LE roi et d’autres membres de la famille royale sont arrivés aux funérailles nationales historiques de la reine.

Charles, 73 ans, semblait sombre en quittant le palais de Buckingham en voiture ce matin.

Le roi Charles est vu sur The Mall avant les funérailles d’État Crédit : Getty

Les personnes en deuil se sont rassemblées à l’intérieur de l’abbaye de Westminster pour les funérailles d’État de la reine Crédit : Getty

Le prince William, Kate Middleton et leurs enfants George et Charlotte Crédit : AFP

Le prince Harry et Meghan Markle se rendent à l’abbaye Crédit : Reuters

Il était accompagné de la reine consort Camilla, ainsi que du prince et de la princesse de Galles et de leurs enfants aînés George et Charlotte.

Le reste de la famille se joindra à eux – y compris le prince Harry et Meghan Markle qui sont partis quelques minutes plus tôt – prêts à dire leurs derniers adieux au monarque britannique le plus ancien.

Des centaines de milliers de personnes en deuil ont bordé les rues avant le service émotionnel d’aujourd’hui – le point culminant de ce qui a été décrit comme la plus grande opération de sécurité que le Royaume-Uni ait jamais vue.

Certains fans royaux dévoués campent même depuis vendredi pour s’emparer des meilleurs endroits – et à 9 heures du matin, toutes les zones de visionnement public le long du parcours de la procession étaient pleines.

Ils espèrent tous avoir un dernier aperçu de Sa Majesté avant qu’elle ne se rende de Londres à Windsor pour retrouver son mari, le prince Philip, décédé l’année dernière à l’âge de 99 ans.

Des milliards d’autres se connectent depuis les pubs, les cinémas, les grands écrans extérieurs, les cathédrales et leurs salons à travers le monde pour vivre l’événement unique – qui devrait être la diffusion la plus regardée de tous les temps.

Quelque 2 000 personnes – dont des chefs d’État, des premiers ministres, des présidents et des membres de la famille royale européenne – se sont réunies à l’abbaye de Westminster pour se souvenir du défunt monarque à 11 heures aujourd’hui.

Le monde s’est littéralement réuni – du président américain Joe Biden au français Emmanuel Macron, et de l’empereur du Japon Naruhito au Premier ministre australien Anthony Albanese.

Parmi eux se trouveront également George et Charlotte, qui marcheront derrière le cercueil de leur grand-mère alors qu’il est transporté à travers l’église gothique par le groupe de porteurs militaires.

On dit que leurs parents, William et Kate, tous deux âgés de 40 ans, pensent qu’il est important qu’ils assistent à l’occasion historique et disent au revoir à la femme qu’ils ont appelée “Gan Gan”.

Le roi et la reine consort marcheront immédiatement derrière le cercueil, suivis de la princesse royale et du vice-amiral Sir Tim Laurence, du duc d’York, du comte et de la comtesse de Wessex, ainsi que du prince et de la princesse de Galles.

George, neuf et Charlotte, sept ans, marcheront avec leurs parents côte à côte, suivis de leur oncle et tante le duc et la duchesse de Sussex et d’autres membres de la famille royale.

Le prince Louis, quatre ans, le plus jeune des enfants gallois, ne sera pas présent.

Avant le service, dirigé par le très révérend David Hoyle, doyen de Westminster, la cloche du ténor a sonné toutes les 60 secondes pendant 96 minutes, reflétant les années de la vie de la reine, décédée « paisiblement » à Balmoral le 8 septembre, déclenchant une effusion de chagrin dans le monde entier.

Il dira dans l’appel d’offres : “Ici, où la reine Elizabeth a été mariée et couronnée, nous nous réunissons de tout le pays, du Commonwealth et des nations du monde, pour pleurer notre perte, pour nous souvenir de sa longue vie de service désintéressé. .”

Le joueur de cornemuse de la Reine, l’adjudant de classe 1 (pipe major) Paul Burns, jouera la complainte traditionnelle Sleep, Dearie, Sleep after The Last Post, deux minutes de silence, Reveille et l’hymne national.

À 12h15, le cercueil sera emmené en procession de l’abbaye de Westminster à l’arche de Wellington, puis se rendra à Windsor.

Le corbillard se rendra ensuite en procession à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor via la longue marche, après quoi un service télévisé d’inhumation aura lieu dans la chapelle Saint-Georges à 16 heures.

Le doyen de Windsor dirigera le service, avec des prières dites par le recteur de Sandringham, le ministre de Crathie Kirk et l’aumônier de Windsor Great Park.

Le chœur de la chapelle chantera et après l’avant-dernier hymne, la couronne impériale, l’orbe et le sceptre seront déplacés du cercueil de la reine à l’autel.

Après l’hymne final, le roi placera la couleur du camp de la compagnie de la reine des Grenadier Guards sur le cercueil, tandis que le Lord Chamberlain casse sa baguette d’office et la place sur le cercueil.

Le doyen de Windsor dira un psaume et la mention élogieuse pendant que le cercueil est descendu dans le caveau royal.

Après cela, le joueur de cornemuse du Souverain jouera une lamentation et l’archevêque de Cantorbéry prononcera la bénédiction, avant que la congrégation ne chante l’hymne national.

Plus tard dans la soirée, il y aura un service d’inhumation privé avec des membres supérieurs de la famille royale.

Le dernier lieu de repos de la reine sera la chapelle commémorative du roi George VI, une annexe de la chapelle principale où sa mère et son père ont été enterrés, ainsi que les cendres de sa sœur, la princesse Margaret.

Le cercueil de Philippe passera du caveau royal à la chapelle du souvenir pour rejoindre celui de la Reine.

Anne, la princesse royale et le vice-amiral Sir Timothy Laurence arrivent en voiture Crédit : Getty

Le président américain Joe Biden et la Première Dame Jill Biden arrivent à l’abbaye de Westminster Crédit : PA

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron entrant dans l’abbaye Crédit : AFP

Un portrait inédit de la reine publié la veille des funérailles, pris en mai Crédit : PA

Des files de personnes se forment le long du centre commercial avant les funérailles nationales Crédit : Getty

Les dernières personnes en deuil rendent hommage au cercueil de la reine à Westminster Hall Crédit : PA

Des fans royaux enveloppés dans des couvertures attendant le début de l’action Crédit : Getty

Des membres du public font la queue toute la nuit pour voir Sa Majesté allongée en état Crédit : PA

Les gens campent pendant la nuit sur la place du Parlement prêts pour les funérailles d’État 1 crédit

Les personnes en deuil font la queue sur The Long Walk à Windsor Crédit : EPA

Des agents de la police métropolitaine marchant en formation dans le centre commercial Crédit : Getty

Des tentes bordent les rues avant les funérailles du monarque le plus ancien de Grande-Bretagne Crédit : Reuters