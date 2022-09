Funérailles de la reine Elizabeth : Sandra Oh et Bear Grylls parmi les stars de la télévision au service

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Certains visages familiers de la télévision ont été repérés lors des funérailles nationales de la reine Elizabeth.

Sandra Oh, connue pour ses rôles dans “Killing Eve” et “Grey’s Anatomy”, était parmi les très rares stars invitées au service, qui a eu lieu à l’abbaye de Westminster à Londres. L’actrice a été nommée officier de l’Ordre du Canada il y a quelques mois à peine. L’homme de 51 ans, qui restait sous le radar, était vêtu de noir avec un insigne canadien épinglé devant. Elle a été repérée par des téléspectateurs aux yeux d’aigle alors que les funérailles étaient diffusées en direct.

Il est à noter que l’honneur d’Oh est le deuxième plus élevé qui puisse être reçu au Canada, un pays du Commonwealth. Oh a reçu cet honneur grâce à “une carrière artistique remplie de rôles mémorables sur scène, à la télévision et au cinéma au Canada et à l’étranger”, a rapporté Deadline.com. La star a joué le Dr Cristina Yang dans “Grey’s Anatomy” pendant une décennie.

Comme le Royaume-Uni, le Canada observe une période de deuil après le décès de la reine le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau faisait partie des nombreux dirigeants mondiaux qui se sont rendus au Royaume-Uni pour rendre hommage.

FUNÉRAILLES DE LA REINE ELIZABETH II : LE CERCUEIL SE DIRIGE AU CHÂTEAU DE WINDSOR POUR L’ENTERREMENT À ST. LA CHAPELLE DE GEORGE

Bear Grylls, aventurier britannique et personnalité de la télévision, a également assisté aux funérailles et a représenté les scouts. L’homme de 48 ans a été nommé chef scout en 2009 à 34 ans, ce qui fait de lui le plus jeune à occuper ce poste au Royaume-Uni. En 2019, il a été décoré OBE (officier de l’Ordre de l’Empire britannique) par la reine, qui était un patron de l’association scoute.

“Pour toujours, nous nous souviendrons de sa gentillesse, de son service et du soutien indéfectible qu’elle a montré à notre mouvement mondial pendant de nombreuses décennies”, a précédemment sous-titré Grylls dans un post Instagram sur le défunt royal. “Elle était vraiment une amie pour les scouts du monde entier. En tant que patronne, la reine laisse le plus brillant des héritages – celui de l’espoir et de la promesse pour les générations futures. Ensemble, nous honorons son cœur et son service, et au nom de chaque scout, nous restons unis dans l’amour et le chagrin. Nous ne vous oublierons jamais, Votre Majesté.”

Sophie Winkleman, une actrice connue pour ses rôles dans “Two and a Half Men” et “Peep Show”, a assisté aux funérailles en tant que membre de la famille royale britannique. L’homme de 42 ans est marié à Lord Frederick Windsor, le fils du cousin d’Elizabeth, le prince Michael de Kent.

Les funérailles d’État ont attiré des présidents, des membres de la royauté et des premiers ministres du monde entier. Des foules se sont massées dans les rues de Londres pour honorer un monarque dont le règne de 70 ans a défini une époque.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le cercueil d’Elizabeth a été suivi dans l’église par des générations de ses descendants, dont le roi Charles III, héritier du trône, le prince William et George, 9 ans, qui est le deuxième en ligne. Sur une couronne au sommet du cercueil, une note manuscrite disait: “En mémoire aimante et dévouée”, et était signée Charles R – pour Rex, ou roi.

“Ici, où la reine Elizabeth a été mariée et couronnée, nous nous réunissons de partout au pays, du Commonwealth et des nations du monde, pour pleurer notre perte, pour nous souvenir de sa longue vie de service désintéressé et avec une confiance certaine pour s’engager à la merci de Dieu notre créateur et rédempteur », a déclaré le doyen de l’abbaye médiévale, David Hoyle, aux personnes en deuil, à l’ouverture des funérailles.

La reine sera enterrée avec son défunt mari, le prince Philip, lors d’un service familial privé.

Dans la soirée précédant les funérailles, Charles a adressé un message de remerciement aux personnes au Royaume-Uni et dans le monde, affirmant que lui et sa femme Camilla, la reine consort, avaient été “ému au-delà de toute mesure” par le grand nombre de personnes qui se sont tournées sortir rendre hommage à la reine.

SERVICE MILITAIRE DE LA FAMILLE ROYALE : QUI A SERVI LEUR PAYS ?

Le service a pris fin avec deux minutes de silence observées à travers le Royaume-Uni, après quoi les participants ont chanté l’hymne national, désormais intitulé “God Save the King”.

La journée a commencé tôt lorsque les portes du Westminster Hall, vieux de 900 ans, ont été fermées aux personnes en deuil après que des centaines de milliers de personnes se soient déposées devant son cercueil. Beaucoup avaient fait la queue pendant des heures, y compris pendant des nuits froides, pour assister à la mise en état dans une effusion de chagrin et de respect collectifs.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.