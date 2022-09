Funérailles de la reine Elizabeth II : quels membres de la famille ont été enterrés dans le caveau royal ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le 19 septembre 2022, les funérailles ont eu lieu pour la reine Elizabeth II. La reine Elizabeth II, le monarque britannique le plus ancien de l’histoire, est décédée le 8 septembre 2022, à l’âge de 96 ans.

Le cercueil de la reine Elizabeth II a été amené à la chapelle Saint-Georges et a été descendu dans la voûte royale avec son bien-aimé le prince Philip, décédé le 9 avril 2021.

Ses funérailles d’État ont précédé un service privé organisé pour la famille, où la reine Elizabeth II et le prince Philip seront transférés à la chapelle commémorative du roi George VI, où reposent ses parents, le roi George VI, la reine Elizabeth et sa sœur, la princesse Margaret. Elle sera enterrée à côté de son mari, le prince Philip, avec qui elle a été mariée pendant 73 ans.

LES FUNÉRAILLES DE LA REINE ELIZABETH II SONT SON “ACTE FINAL EN TANT QUE CHEF D’ÉTAT”: À QUOI S’ATTENDRE DE LA “CÉRÉMONIE FORMELLE”

Le Royal Vault est situé sous la chapelle St George du château de Windsor et a servi de lieu de repos à de nombreux membres de la famille royale. La construction de la chapelle Saint-Georges a commencé en 1475 par Edouard IV et s’est achevée en 1528 par Henri VIII.

À l’heure actuelle, les membres de la famille qui se trouvent dans le coffre-fort royal sont la princesse Amelia, le fils mort-né de la princesse Charlotte, la princesse Charlotte, la reine Charlotte, le prince Edward, le duc de Kent, le roi George III, le prince Alfred, le prince Octavius, la princesse Elizabeth, Prince Frederick, duc d’York, roi George IV, fille mort-née du prince Ernest Augustus, roi William IV, princesse Sophia, reine Adélaïde, prince Frederick de Schleswig-Holstein, roi George V de Hanovre, Victoria von Pawel Rammingen, princesse Mary Adelaide , duchesse de Teck, le prince Francis, duc de Teck, la princesse Frederika de Hanovre, le prince Adolphus, duc de Cambridge et la princesse Augusta, duchesse de Cambridge.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Un autre endroit où les membres de la famille royale sont enterrés est la chapelle commémorative du roi George VI, également située dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. C’est l’endroit où le roi George VI, la reine Elizabeth et la princesse Margaret sont enterrés. La reine Elizabeth II et le prince Philip seront également placés ici lors d’un service funéraire privé, où elle et son mari seront inhumés avec ses parents et sa sœur, la princesse Margaret.