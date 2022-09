Funérailles de la reine Elizabeth II : moments mémorables en photos et vidéos

Les funérailles de la reine Elizabeth II ont été pleines d’apparat et de pathos alors que la Grande-Bretagne a mis au repos son monarque le plus ancien lundi. Les membres de la famille se sont réunis, les dirigeants du monde ont rendu hommage, les Britanniques se sont rendus en masse pour faire leurs adieux et les chœurs ont chanté des hymnes lugubres. Suivez notre couverture en direct ici. Procession à l’abbaye de Westminster Marchant à un rythme précis de 75 pas par minute – un rythme réservé aux funérailles – les soldats et les membres de la famille ont escorté le cercueil de la reine jusqu’à l’abbaye de Westminster pour les funérailles d’État.

Le roi Charles III a mené le cortège familial, flanqué de ses frères et sœurs et de ses enfants. Les princes Harry et Andrew ne portaient pas d’uniformes militaires puisqu’ils ne travaillent plus dans la famille royale.

Le service à l’abbaye de Westminster a réuni des dirigeants mondiaux, des dignitaires et d’autres familles royales. Les hymnes s’inspiraient de moments de la longue vie de la reine. Un hymne, The Lord’s My Shepherd, a été chanté lors de son mariage en 1947. Des musiciens ont interprété un hymne composé pour son couronnement en 1953.

Le bouquet au sommet du cercueil a été coupé dans les jardins du palais de Buckingham et dans les résidences de William et Charles. Il comprenait également du myrte, que la reine portait dans son bouquet de mariage.

Le prince George, 9 ans, et la princesse Charlotte, 7 ans, ont rejoint le cortège, suivant le cercueil de leur arrière-grand-mère à travers l’abbaye. Cela rappelait une mort plus traumatisante, lorsque leur père William et son frère Harry marchaient derrière le cercueil de leur mère Diana après sa mort dans un accident de voiture à Paris à 36 ans.

George est le deuxième sur le trône, après son père.

Charlotte portait une broche en fer à cheval, cadeau de son arrière-grand-mère qui adorait les chevaux. Elle est troisième sur le trône.

À la fin de la cérémonie de l’abbaye de Westminster, la foule a chanté l’hymne national britannique, désormais « God Save the King », échangeant la reine contre le roi pour marquer une nouvelle ère royale.

Le cornemuseur major Paul Burns du Royal Regiment of Scotland a ensuite joué une complainte traditionnelle intitulée « Dors, ma chérie, dors ». Burns jouait sous la fenêtre de la reine pendant 15 minutes tous les matins à 9 heures du matin chaque fois qu’elle séjournait au palais de Buckingham, au château de Windsor, à Holyrood House ou à Balmoral.

La procession vers l’arche de Wellington

La procession s’est poursuivie jusqu’à l’arche de Wellington, menée par quatre chevaux de la Gendarmerie royale du Canada.

Harry et William, dans un autre écho des funérailles de Diana, traînaient côte à côte le cercueil de leur grand-mère. C’était l’une de leurs rares apparitions publiques ensemble depuis qu’Harry a choisi de quitter la vie royale et de déménager en Californie, provoquant une rupture dans la famille.

Le départ définitif de Londres

De Wellington Arch, la reine quitta Londres pour la dernière fois. Sa famille a salué le corbillard alors qu’il commençait le trajet vers Windsor, où la reine sera enterrée.