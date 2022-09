Funérailles de la reine Elizabeth II : moments clés

Après 10 jours de deuil, la reine Elizabeth II, le monarque qui a régné le plus longtemps, a finalement été inhumée après que des membres de la famille royale, des dirigeants mondiaux et des milliers d’autres aient été témoins d’un départ historique.

Lundi, le monde a dit un dernier au revoir à la reine lors d’un service d’une journée complète qui comprenait un sermon émouvant, des envois personnels de membres de la famille royale et des forces armées canadiennes et britanniques unies.

LE SERMON MOBILE DE L’ARCHEVÊQUE

L’archevêque de Cantorbéry Justin Welby a dirigé le service, qui a prononcé un sermon émouvant qui parlait du dévouement de toute une vie de la reine à la Couronne.

Welby s’est adressé aux centaines d’invités à l’abbaye de Westminster et à des millions de personnes qui regardaient de chez lui lundi alors qu’il louait la promesse de la reine qu’elle avait faite à l’occasion de son 21e anniversaire qu’elle consacrerait toute sa vie au service des nations du Commonwealth.

“Les gens qui servent avec amour sont rares dans tous les domaines de la vie. Les leaders du service aimant sont encore plus rares », a-t-il déclaré. “Mais dans tous les cas, ceux qui servent seront aimés et se souviendront quand ceux qui s’accrochent au pouvoir et aux privilèges seront oubliés depuis longtemps.”

L’archevêque a offert du réconfort dans la prière à la famille royale et aux personnes en deuil du monde entier ressentant du chagrin suite à la perte de la matriarche la plus remarquable du monde. Son sermon faisait référence à l’une des dernières émissions de Queen, qui était au plus fort de la pandémie, où le défunt monarque a assuré au public “nous nous reverrons” au milieu d’un verrouillage mondial.

« Service dans la vie, espoir dans la mort. Tous ceux qui suivent l’exemple de la reine et inspirent la confiance et la foi en Dieu peuvent dire avec elle : “Nous nous reverrons”, a-t-il déclaré.

LES MEMBRES DE LA FAMILLE ROYALE DIT AU REVOIR À LEUR MATRIARCHE

Parmi les 2 000 dirigeants mondiaux rendant hommage à la reine lors du service de lundi, des membres de la famille royale sont allés dire leurs derniers adieux à leur matriarche.

Son fils aîné et désormais nouveau souverain, le roi Charles III, a laissé une note manuscrite sur le cercueil de sa défunte mère. Selon CNN, le message disait : “En mémoire aimante et dévouée. Charles R.”

En plus de la lettre, Charles a également fait fabriquer une couronne spéciale contenant des fleurs et des feuillages des jardins du palais de Buckingham. La couronne comprenait du romarin, des pélargoniums parfumés, des dahlias et du myrte, qui ont été coupés d’une plante qui a poussé à partir d’un brin de myrte qui figurait dans le bouquet de mariage de la reine, selon le palais.

Charles, ainsi que la reine consort Camila, ses frères et sœurs, ses enfants et ses petits-enfants étaient tous présents. Les enfants du duc et de la duchesse de Cambridge, William et Kate, ont également joué un rôle dans les funérailles de leur grand-mère en faisant partie du cortège royal.

Le prince George, qui a neuf ans, et sa sœur, la princesse Charlotte, âgée de sept ans, ont marché aux côtés de leurs parents pendant le service à l’abbaye de Westminster alors qu’ils accompagnaient le cercueil de la reine.

LA GRC EN TÊTE DE LA PROCESSION

La présence du Canada a été largement diffusée lors de l’envoi de la reine lundi matin alors que cinq membres de la Gendarmerie royale (GRC) menaient le cortège à Londres. Quatre des membres du contingent du Carrousel canadien montaient des chevaux qui avaient été offerts à la reine par la GRC. En plus de la GRC, plus de 60 membres des Forces armées canadiennes étaient également présents en provenance de divers régiments à travers le Canada.

La GRC a fourni plusieurs chevaux à la monarque pendant son règne, notamment en lui offrant ce qui deviendra plus tard son cheval préféré, Burmese, en 1969. Le contingent du Carrousel a accompagné la monarque à de nombreuses reprises, y compris son couronnement en 1953.

LES PORTEURS FÉLICITÉS

Huit porteurs sont félicités pour avoir gracieusement porté le cercueil de la reine sur les marches abruptes de la chapelle Saint-Georges à Londres alors que des membres de la famille royale marchaient derrière eux.

Les soldats du régiment du 1er bataillon de la reine ont eu l’honneur angoissant de porter le défunt monarque dans le lourd cercueil doublé de plomb, surmonté de la couronne impériale incrustée de diamants et de l’orbe et du sceptre du monarque.

Les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour féliciter les soldats pour leur calme constant pendant le service.

Un utilisateur du nom de Sheila Allies tweeté, « Bravo aux porteurs de la reine. Quel travail fantastique ils ont fait. J’ai monté ces marches dans la chapelle et elles sont très raides. Bravo en effet.

Une autre personne tweeté, «En admiration devant les Grenadier Guards du 1er bataillon de la Queen’s Company, qui étaient les porteurs de cercueil de Sa Majesté. La force, le courage et le courage dont ont fait preuve les #queensfuneral aujourd’hui étaient tout simplement incroyables. Une précision immaculée avec les yeux du monde sur eux.