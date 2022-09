Funérailles de la reine Elizabeth II | Mises à jour en direct

LONDRES – Le dernier membre du public à avoir vu le cercueil de la reine Elizabeth II tel qu’il était exposé au Parlement était Chrissy Heerey, membre en service de la Royal Air Force de Melton Mowbray.

Heerey dit “c’était un vrai privilège de faire ça.”

Elle a déclaré lundi qu’elle avait traversé Westminster Hall deux fois – la première fois aux petites heures du matin, puis de nouveau juste avant la fermeture de ses portes aux personnes en deuil à 6h30 (05h30 GMT).

Elle dit que l’expérience a été “l’un des moments forts de ma vie et je me sens très privilégiée d’être ici”.

Alors que la fin de plus de quatre jours de mise en état de la reine touchait à sa fin, le flot de personnes en deuil s’est réduit à un filet. Après que Heerey ait incliné la tête vers le cercueil et se soit éloignée, les responsables parlementaires ont rendu un dernier hommage avant de laisser le cercueil de la reine dans la salle vieille de 900 ans entourée de quatre bougies et de gardes militaires en uniformes de cérémonie.

Son cercueil a été emmené plus tard lundi matin à l’abbaye de Westminster pour des funérailles nationales auxquelles ont assisté 2 000 personnes.

___

DÉVELOPPEMENTS CLÉS :

— La Grande-Bretagne et le monde inhument la reine Elizabeth II

– Ordre de service pour les funérailles de la reine Elizabeth II

— Les funérailles de la reine Elizabeth II sont un énorme défi de sécurité

– Les dirigeants mondiaux se rendent à Londres pour les funérailles de la reine Elizabeth II

– Le mensonge royal dans les rituels d’État perdure malgré les temps changeants

– Queen a ouvert la voie à la transition vers Charles dans les dernières années

– Trouvez plus de couverture AP ici

___

AUTRES DÉVELOPPEMENTS :

LONDRES – Le prince William et le fils de 9 ans de sa femme Catherine, le prince George, et la fille de 7 ans, la princesse Charlotte, assisteront aux funérailles nationales de la reine Elizabeth II.

George, qui est maintenant deuxième sur le trône, et sa sœur traverseront l’abbaye de Westminster avec la famille royale en procession derrière le cercueil de la reine alors qu’il est porté par des porteurs lundi.

L’ordre de service des funérailles a montré que George et Charlotte marcheront ensemble derrière leurs parents. Ils seront suivis du prince Harry et de son épouse Meghan, la duchesse de Sussex et d’autres membres de la famille royale.

Le frère de 4 ans des enfants royaux, le prince Louis, ne devrait pas être présent aux funérailles, auxquelles assisteront quelque 2 000 personnes.

The Associated Press