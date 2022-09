Funérailles de la reine Elizabeth II: Meghan Markle aime «poisson hors de l’eau» alors qu’un expert en langage corporel analyse les liens royaux

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La reine Elizabeth II a été inhumée lundi par la famille royale lors de funérailles à l’abbaye de Westminster, suivies d’un enterrement à la chapelle Saint-Georges sur le terrain du château de Windsor, à l’extérieur du centre de Londres.

Ses funérailles d’État ont marqué le point culminant de 10 jours de deuil de Sa Majesté après son décès le 8 septembre à l’âge de 96 ans.

La cérémonie de la reine a réuni des dignitaires du monde entier, dont le président Joe Biden et la première dame Jill Biden, mais les membres de la famille royale (actuels et anciens) ont été surveillés d’un œil strict alors que les experts en langage corporel ont révélé que Meghan Markle montrait des signes de “déconnexion” de la famille et a été forcée de faire son deuil toute seule.

Le Dr Robi Ludwig, psychothérapeute et expert en comportement humain, a expliqué à Fox News Digital que Meghan ressemblait à un “poisson hors de l’eau” et qu’elle avait peut-être même utilisé la mode comme son propre bouclier personnel en portant un chapeau noir surdimensionné pour l’aider à se désengager complètement du sombre un événement.

Le prince Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions royales en 2020 et ont déménagé aux États-Unis en raison de ce qu’ils ont décrit comme l’intrusion des médias britanniques et leur comportement raciste envers leur famille.

Ils sont rarement retournés au Royaume-Uni, mais ont récemment assisté au jubilé de platine de la reine en juin, lorsqu’ils étaient présents pour une obligation royale au cours de l’événement de cinq jours avant de célébrer le premier anniversaire de sa fille Lilibet à Frogmore Cottage.

Alors que la duchesse de Sussex attendait d’être assise, elle gardait les mains jointes, indiquant “qu’elle est fermée à son environnement et qu’elle essaie de se réconforter en même temps”.

Ludwig a ajouté : “Je ne pense pas que ce soit ce qu’elle avait prévu. Meghan Markle n’a pas considéré la cause et l’effet de ses actions et comment cela pourrait lui nuire.”

Dans une image de la cérémonie du souverain à l’abbaye de Westminster, Ludwig a décrit la nature protectrice du prince Harry envers sa femme alors qu’il semblait la réconforter.

“Harry doit se concentrer sur sa femme, indiqué par son langage corporel consistant à lui tenir la main et à se pencher vers elle”, a déclaré Ludwig.

“Meghan utilise le chapeau pour se cacher, un style de présentation très différent de celui qu’elle a montré dans le passé. Elle regarde vers le bas parce qu’elle ressent la désapprobation et qu’elle est hors de son élément.”

Bien que Markle ait peut-être ressenti de la “désapprobation”, un expert royal a précédemment déclaré à Fox News Digital qu’il pensait que Markle avait “très bien” la semaine dernière.

“Elle n’est pas apparue comme si elle essayait de venir et de se muscler sur quoi que ce soit. Elle est simplement partie et a fait tout ce qui était nécessaire”, a déclaré l’expert royal Duncan Larcombe, ajoutant qu’elle en avait même conquis certains au Royaume-Uni.

Pendant ce temps, le prince Harry était assis derrière son père, le roi Charles III, et la reine consort Camilla. Le prince William et Kate Middleton étaient positionnés de l’autre côté de la rangée avec leurs deux enfants les plus âgés, le prince George, 9 ans, et la princesse Charlotte, 7 ans.

“Harry a l’air triste de cette journée et on peut imaginer qu’il se sent comme un homme entre deux mondes”, a déclaré Ludwig. “Il a beaucoup abandonné et son visage contemplatif montre la douleur de tout ce qui s’est passé au fil des ans. Je ne pense pas qu’Harry ait jamais prévu que ses actions provoqueraient ce type de conflit durable. Si la reine était son ancre dans le famille, qui, elle aussi, a été perdue.”

En quittant les funérailles, Meghan a marché derrière la reine consort Camilla, le prince George, la princesse Charlotte, Kate Middleton et Sophie, comtesse de Wessex.

Ludwig a déclaré que la position de Markle se démarquait car il y avait une “synchronisation” avec la famille royale alors qu’elle était encore “solennelle mais impatiente, indiquant une présence dans l’instant”.

Elle a ajouté: “Meghan, la tête inclinée vers le bas, couvrant son visage, indiquant des sentiments de honte et de victimisation. On a le sentiment qu’elle est bouleversée et mal à l’aise. Son langage corporel indique une déconnexion avec les autres membres de la famille et un inconfort avec elle statut actuel parmi la famille royale qui travaille. Elle ressent définitivement la froideur et est très mal à l’aise. Elle est comme un poisson hors de l’eau, et c’est évident.

Le duc et la duchesse de Sussex sont restés proches tout au long de la période de deuil de 10 jours et ont été régulièrement vus se tenant la main alors qu’ils saluaient les personnes en deuil ou assistaient à des fiançailles en l’honneur de la reine, une décision peu probable pour les membres actifs de la famille royale.

“Comme nous l’avons vu tout au long de ces funérailles, Harry et Meghan restent constamment proches et se touchent autant que possible – ils semblent être comme deux aimants attirés l’un vers l’autre”, a déclaré Tonya Reiman, experte en langage corporel.

Elle a noté les différences entre les frères alors qu’Harry semblait sous le choc tandis que William avait l’air ému tout au long de la procédure.

“Tout au long de la cérémonie, vous avez clairement vu que même si William était l’image de ce que la famille royale est censée transmettre, il était clairement émotif”, a déclaré Reiman.

“C’est un moment où vous voyez un vrai chagrin sur le visage de William. Notez ses sourcils qui se lèvent et se rapprochent, les rides qui descendent entre ses yeux et le chagrin démontré par l’anxiété sur son front.”

Reiman a convenu que la princesse de Galles nouvellement nommée avait transmis le “visage royal”, en disant: “Nous ne savons pas ce qu’elle ressent vraiment avec le voile du visage, la bonne posture et les bras baissés à ses côtés. Elle est l’image d’un femme qui a besoin d’être forte et qui tient pleinement le coup.”

Elle a ajouté : “Kate a l’air si majestueuse. Elle est entrée dans le rôle de la princesse de Galles sans problème. C’est très facile de voir pourquoi William est tombé amoureux d’elle. Elle ne pourrait pas être plus adaptée pour le rôle ou plus chaleureuse en tant que mère. .”

L’expert royal Shannon Spence a estimé que la distance avec la duchesse de Sussex était “à prévoir” après des années de troubles au sein de la famille.

“Je pense que cette distance que nous voyons entre la duchesse de Sussex est à prévoir”, a déclaré Spence à Fox News Digital.

“Au cours des deux dernières années, elle n’a pas retenu sur le forum public ce qu’elle pense de l’institution et comment elle se sent traitée par sa belle-famille. Le sentiment d’isolement est palpable et serait naturel compte tenu de tout ce qui s’est passé. “