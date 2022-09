Funérailles de la reine Elizabeth II: le roi Charles III mène la procession à l’abbaye de Westminster, suivi de la famille royale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un sombre roi Charles III a conduit la procession du cercueil de la reine Elizabeth II lundi matin à l’abbaye de Westminster pour ses funérailles d’État.

Il a marché avec d’autres membres de la famille royale, dont sa sœur Anne, princesse royale, et ses frères, le prince Andrew, duc d’York et le prince Edward, comte de Wessex.

Ses enfants William, prince de Galles et le prince Harry, qui marchaient ensemble, ont également suivi le cercueil de leur grand-mère avec leur cousin Peter Phillips, le fils d’Anne.

La famille avait l’air solennelle alors qu’elle se préparait à dire ses derniers adieux à Sa Majesté devant quelque 2 000 invités, dont des centaines de chefs d’État, et le reste du monde célébrant ses 70 ans de règne.

Peu de temps après la mort de la reine à 96 ans le 8 septembre, Charles a déclaré au Premier ministre Liz Truss que son décès avait été le moment qu’il « redoutait ».

Dans son premier discours en tant que roi peu après sa mort, il a déclaré : « La vie de la reine Elizabeth a été bien vécue ; une promesse avec le destin tenue, et elle est profondément pleurée par son décès. Cette promesse de service à vie, je vous la renouvelle à tous. aujourd’hui.”

Les épouses de William et Harry, Kate Middleton et Meghan Markle, et les enfants aînés de William et Kate, le prince George et la princesse Charlotte, ont suivi dans l’abbaye.

Charles et Camilla, la reine consort, et ses frères et sœurs se sont assis directement derrière le cercueil pendant le service d’une heure. William et sa famille étaient à côté d’eux.

L’archevêque de Cantorbéry a déclaré que le deuil mondial de la reine découle de sa “vie abondante et de son service vivant qui nous a maintenant quittés”. Il a ajouté que peu de dirigeants reçoivent une telle “effusion de chagrin” que la reine.

Après les funérailles, le cercueil de la reine se rendra de l’abbaye à Windsor où elle sera enterrée plus tard lundi près de son défunt mari, le prince Philip, dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Le couple a été marié pendant 73 ans.

Elle sera également auprès de sa sœur la princesse Margaret et de ses parents, le roi George VI et Elizabeth, la reine mère.

Environ 800 personnes assisteront à son service d’incarcération à Windsor.