Funérailles de la reine Elizabeth II : le prince George et la princesse Charlotte marcheront derrière le cercueil de Sa Majesté

Les enfants les plus âgés du prince William et de Kate Middleton, le prince George et la princesse Charlotte, seront présents lundi aux funérailles nationales de la reine Elizabeth II à l’abbaye de Westminster à Londres.

Le prince de neuf ans et sa sœur de sept ans devraient également suivre le cercueil de Sa Majesté lors de la “Procession du cercueil”, dans les actes officiels du mémorial publiés par le Palais.

Remarquablement absent de la liste est leur plus jeune fils, le prince Louis, âgé de quatre ans.

Les enfants du prince Harry et de Meghan Markle, Archie et Lilibet, ne figurent pas non plus sur les 22 pages d’arrangements pour les funérailles nationales.

Aucun des enfants n’est répertorié dans le service d’incarcération prévu plus tard dans la journée qui aura lieu à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

Deux minutes de silence seront observées à la fin de Les funérailles de Sa Majesté lundi, donnant au public britannique une chance de rendre un dernier hommage au défunt monarque.