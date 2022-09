Funérailles de la reine : comment le Canada marque la journée

Alors que le Commonwealth pleure la mort de la reine Elizabeth II, le Canada a marqué ses funérailles d’État par une journée nationale de deuil et de commémoration dans la capitale, où on se souvient d’elle pour sa capacité à se connecter avec les gens, son esprit, sa gentillesse et pour ses 70 ans de service durable.

Jour férié pour certains, la sombre journée a été marquée de diverses manières à travers le pays.

À Ottawa, une cérémonie de commémoration nationale a eu lieu à la cathédrale Christ Church, où la reine Elizabeth a été célébrée par l’ancien premier ministre Brian Mulroney et l’ancienne gouverneure générale Adrienne Clarkson. Tous deux avaient rencontré la reine Elizabeth II à plusieurs reprises et, dans leurs discours, avaient offert leurs souvenirs de moments de légèreté de ces rencontres à un public ravi.

“En tant que personne qui a eu le privilège d’entretenir une relation importante avec Sa Majesté pendant de nombreuses années, je peux simplement dire ceci : elle était extrêmement intelligente. Une femme au jugement impeccable. Résolue, désintéressée, pleine d’esprit, très pleine d’esprit et gentille”, a déclaré Mulroney. , poursuivant en affirmant que les succès du Canada, qui suscitent une profonde admiration dans le monde entier, sont en partie le produit du système de gouvernement choisi par ses fondateurs.

“Aujourd’hui, notre système peut sembler anachronique à certains. Je comprends cela, mais pour d’autres… le rôle de la monarchie, et en particulier le rôle irremplaçable joué par Sa Majesté la reine Elizabeth II pendant 70 ans, a été absolument indispensable dans les réalisations extrêmement impressionnantes de notre pays. et les contributions à la paix, à la prospérité et à la stabilité, chez nous et dans le monde », a déclaré l’ancien Premier ministre.

Clarkson a réfléchi aux principaux points de l’histoire du Canada pour lesquels la reine était présente et a fait rire la foule lorsqu’elle a parlé de la déclaration de la reine selon laquelle elle n’abdiquerait jamais.

“‘Ce n’est pas dans notre tradition. Bien que je suppose que si je devenais complètement ga-ga, il faudrait faire quelque chose'”, se souvient Clarkson en disant la reine. “Mais elle a tenu le cap jusqu’au bout. Concentrée, dévouée, calme, l’essence même de l’équanimité.”

Dans son hommage à la reine Elizabeth II, le conseiller spirituel algonquin et poète officiel anglais d’Ottawa Albert Dumont a fait référence aux « horreurs commises contre les peuples autochtones des terres colonisées britanniques par les anciens monarques », tout en mentionnant « sa capacité à se connecter émotionnellement avec le commun ». les gens, son désir de rendre le monde plus propre et plus sûr.”

L’ancien premier ministre Brian Mulroney prend la parole depuis la chaire lors des cérémonies commémoratives de la reine Elizabeth à la cathédrale Christ Church, à Ottawa, le lundi 19 septembre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld

Alors que les participants, y compris des membres du Parlement, des dignitaires et des membres du corps diplomatique, ainsi que des représentants de diverses communautés confessionnelles et d’organisations caritatives avec lesquelles la reine Elizabeth II avait un lien étroit, ont commencé à se rendre à la cathédrale, “Amazing Grace” a été joué. par l’ensemble à cordes Appleby College.

LA MUSIQUE UN ÉLÉMENT PRINCIPAL DANS LE SERVICE

La musique était un élément important tout au long du service – qui comportait un mélange d’éléments religieux et non religieux – y compris des hymnes et des chansons, un montage vidéo hommage mettant en vedette une pièce originale composée par les Forces armées canadiennes pour l’occasion et des intermèdes musicaux d’artistes canadiens. .

Les talents canadiens Tomson Highway et Patricia Cano ont interprété « Thank You For The Love You Gave » en anglais, français et cri; Ginette Reno a interprété ‘Ceux qui s’en vont’; et Rufus Wainwright a interprété sa reprise de “Hallelujah” de Leonard Cohen.

On a pris soin d’afficher une série d’éléments visuels en relation avec Sa Majesté à l’intérieur de la cathédrale, y compris un portrait officiel encadré de la reine Elizabeth II, son drapeau canadien personnel plié et deux couronnes, une au nom du peuple canadien et l’autre au nom du gouvernement du Canada.

Des arrangements floraux et des bouquets ont également été placés dans toute l’église et sur les tables contenant les livres de condoléances. Les fleurs comprenaient des cloches d’Irlande, des chardons pour l’Écosse, des poireaux pour le Pays de Galles, des roses anglaises et des feuilles d’érable pour le Canada.

Après une minute de silence à la mémoire de la reine Elizabeth II, la récitation de l’hymne royal ainsi que l’hymne national, la cérémonie s’est terminée par le tintement des cloches de l’église.

DES CENTAINES D’INVITÉS DE MARQUE

Cette occasion historique a réuni des centaines d’hommes politiques et de membres de la société civile les plus en vue du Canada pour rendre hommage au monarque au règne le plus long.

La participation au service était sur invitation uniquement, avec quelque 600 invités remplissant l’espace historiquement important.

Des ministres du cabinet fédéral, dont la vice-première ministre Chrystia Freeland et le ministre du Patrimoine canadien Pablo Rodriguez, ont assisté à la cérémonie, tout comme le chef conservateur Pierre Poilievre et le chef du NPD Jagmeet Singh.

Le juge en chef Richard Wagner, le premier ministre de l’Ontario Doug Ford, le maire d’Ottawa Jim Watson, la commissaire de la GRC Brenda Lucki, le chef d’état-major de la Défense le général Wayne Eyre, l’ancienne astronaute Roberta Bondar et l’ancien gouverneur de la Banque du Canada Mark Carney étaient également présents.

La cathédrale – un bien patrimonial désigné – est l’endroit où de nombreux services funéraires d’État ont eu lieu, et c’est là qu’une cérémonie commémorative a eu lieu pour le prince Philip en 2021 et pour la reine mère en 2002. La reine Elizabeth II a également assisté au culte à la cathédrale de 1957 et 1967.

DÉFILÉ COMMÉMORATIF

La cérémonie a suivi un défilé commémoratif qui a commencé juste au moment où les événements à Londres se terminaient.

À Ottawa, malgré le temps pluvieux de l’automne, des centaines de personnes se sont rassemblées le long du parcours du défilé et devant des écrans installés au Jardin des provinces et des territoires, et devant la Colline du Parlement sur la rue Wellington, pour profiter de l’occasion historique.

Se déplaçant dans le centre-ville, la procession a commencé au manège militaire de la place Cartier, un centre d’entraînement militaire situé à côté de l’hôtel de ville d’Ottawa, le long du canal Rideau. En passant devant le Monument national des anciens combattants autochtones et le Monument commémoratif de guerre du Canada sur la rue Elgin, il a tourné sur la rue Wellington avant d’arriver à la cathédrale Christ Church.

Le drapeau canadien personnel de Sa Majesté, enveloppé dans du plastique pour le protéger de la pluie, est porté par un membre de la garde d’honneur alors que le défilé commémoratif de Sa Majesté la reine Elizabeth arrive à la cathédrale Christ Church pour la cérémonie commémorative nationale à Ottawa, lundi , 19 septembre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Justin Tang

Le défilé comprenait deux détachements du Carrousel de la GRC à cheval à l’avant et à l’arrière du cortège, une garde d’honneur du service militaire de 100 personnes composée de membres de la marine, de l’armée, de la force aérienne et des forces spéciales, la Musique centrale des Forces armées canadiennes, ainsi en tant que représentants de chacun des 16 régiments militaires de Sa Majesté.

Un membre du Programme national des sentinelles portait le drapeau canadien personnel de Sa Majesté.

Une salve de 96 coups de canon – un coup pour chaque année de la vie de la reine Elizabeth II – a été effectuée pendant le défilé à partir d’un emplacement à l’ouest du centre-ville.

FIN DU DEUIL OFFICIEL

Alors qu’il y avait des plans pour un survol d’avions de la Seconde Guerre mondiale pendant le défilé et un défilé aérien post-cérémonie de CF-18 de l’Aviation royale canadienne dans la «formation des personnes disparues», le ministère de la Défense nationale a dû les annuler en raison du «mauvais temps». ”

Les drapeaux canadiens qui flottent en berne sur tous les édifices et établissements fédéraux au Canada et à l’étranger, y compris la Tour de la Paix, devraient être hissés au coucher du soleil lundi, marquant la fin de la période officielle de deuil du Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon n’étaient pas présents dans la capitale, car ils se sont rendus à Londres pour représenter le Canada, aux côtés de plus d’une douzaine d’éminents Canadiens, lors des funérailles d’État.

Alors que l’attention se tourne vers une nouvelle ère sous le roi Charles III, Trudeau a annoncé lundi qu’en l’honneur de l’engagement de toute une vie de la reine Elizabeth II envers le devoir et le service, le Canada fera un don de 20 millions de dollars au programme Queen Elizabeth Scholars (QES), qui finance les universités des projets d’échange qui donnent aux étudiants canadiens la possibilité d’étudier à l’étranger.

“Parce qu’elle était une souveraine qui avait vu tous les bonheurs et les difficultés de la vie, nous avons fait confiance à ses messages d’espoir – que demain peut et sera meilleur. Alors que nous disons au revoir, nous regardons vers demain avec le même espoir. Nous regardons le temps pour Il ne fait aucun doute qu’un travail acharné nous attend tous, mais ce sont les choses difficiles qui font une différence dans la vie », a déclaré Simon dans un communiqué publié lundi.