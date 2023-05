Funérailles de la police aujourd’hui pour un policier abattu à l’est d’Ottawa

Des funérailles policières auront lieu à Ottawa jeudi pour le Sgt. Eric Mueller, l’agent de la Police provinciale de l’Ontario qui a été abattu la semaine dernière alors qu’il répondait à un appel à Bourget.

CBC News diffusera en direct la procession et les funérailles dans le lecteur ci-dessus à partir de 11 h HE.

Les funérailles de Mueller, 42 ans, ont lieu au Centre Canadian Tire, l’aréna de la banlieue de Kanata où jouent normalement les Sénateurs d’Ottawa.

La cérémonie privée réunira la famille de Mueller, des invités et des membres de la Police provinciale de l’Ontario et d’autres services de police et d’urgence. Environ 9 000 agents sont attendus, a déclaré un porte-parole de l’OPP à CBC jeudi matin.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, sera également présent.

Des agents de la Police provinciale de l’Ontario sur les lieux de la fusillade de la rue Laval dans la communauté de Bourget à l’est d’Ottawa le 11 mai 2023. (Jean Delisle/Radio-Canada)

Mueller et deux de ses collègues du détachement de la Police provinciale du comté de Russell ont été appelés à une maison de la rue Laval dans le village de Bourget, juste à l’est d’Ottawa, tôt le matin du 11 mai après que quelqu’un a signalé avoir entendu un coup de feu.

Tous les trois ont été abattus quelques minutes après leur arrivée. Ils ont été transportés à l’hôpital d’Ottawa, où Mueller est décédé des suites de ses blessures.

Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique, a décrit plus tard l’attaque contre les trois agents comme une « embuscade ».

Alain Bellefeuille, 39 ans, a depuis été inculpé d’un chef de meurtre au premier degré et de deux chefs de tentative de meurtre.

Un corbillard transportant le corps du Sgt. Eric Mueller arrive à Rockland samedi. Deux jours plus tôt, Mueller a été tué par balle alors qu’il répondait à une perturbation avec deux autres agents de la Police provinciale de l’Ontario dans la communauté voisine de Bourget. (Guy Quenneville/Radio-Canada)

Avant les funérailles d’aujourd’hui, une procession transportera le corps de Mueller d’un salon funéraire à Rockland au Centre Canadian Tire.

Le cortège devrait commencer vers 9 heures du matin mais pourrait potentiellement changer.

Routes fermées seront en place autour de l’arène dès jeudi matin.