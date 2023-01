Funérailles de George Pell: la police cherche à bloquer la manifestation LGBTQIA +

La police cherche à empêcher les militants de manifester devant les funérailles du catholique controversé de haut rang George Pell.

Le catholique le plus âgé d’Australie sera inhumé lors d’un service jeudi à la cathédrale Sainte-Marie du CBD de Sydney après sa mort subite le mois dernier.

Près de 400 personnes doivent assister à la manifestation intitulée “Pell Go To Hell” à Hyde Park North organisée par Community Action for Rainbow Rights.

Dans une publication sur la page de l’événement Facebook, le groupe a déclaré vouloir envoyer un “message fort” qu’il “rejette George Pell et tout ce qu’il représentait”.

Icône de caméra George Pell sera inhumé jeudi lors de funérailles à la cathédrale Sainte-Marie. NCA NewsWire / Steven Saphore Crédit: News Corp Australie

Les militants protesteront contre l’opposition publique de Pell au mariage homosexuel et aux droits à l’avortement, ainsi qu’une condamnation pour abus sexuel sur mineur – dont il a finalement été innocenté.

La police de NSW a confirmé qu’elle demanderait une ordonnance du tribunal pour bloquer la manifestation en invoquant des “problèmes de sécurité”.

“Malgré les tentatives de négociations avec les organisateurs, les problèmes de sécurité associés à leur proposition de rassemblement ne peuvent être suffisamment atténués sans amendements à la proposition”, a déclaré un porte-parole de la police.

Le groupe de protestation devrait tenir des pancartes et des banderoles avant de marcher dans les environs de la cathédrale.

Icône de caméra Au moins 400 manifestants devraient se rassembler de l’autre côté de la route à Hyde Park. Photo NCA NewsWire / Seb Haggett Crédit: NCA NewsWire

La commissaire de police de NSW, Karen Webb, demandera à la Cour suprême de NSW d’interdire le rassemblement.

“[Police] reconnaître et soutenir les droits des individus et des groupes à exercer leurs droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique, cependant, la première priorité est toujours la sécurité de la communauté au sens large », a déclaré le porte-parole de la police.

Les funérailles seront suivies par des personnalités conservatrices de tout le pays, y compris des dirigeants de l’Église catholique et le chef de la Coalition, Peter Dutton.

L’homme de 81 ans est décédé à Rome en janvier après des complications suite à une arthroplastie de la hanche.

Icône de caméra Rubans en soutien aux enfants victimes d’abus sexuels. NCA NewsWire / Andrew Henshaw Crédit: News Corp Australie

Il a passé 406 jours de sa peine de six ans en prison pour des allégations d’abus sexuels sur des enfants, mais a toujours clamé son innocence.

La Haute Cour a annulé la décision en 2020.

Le survivant de la maltraitance des enfants de Ballarat, Paul Auchettl, a organisé une manifestation silencieuse sur le parvis de la cathédrale Sainte-Marie mercredi matin alors que le corps de George Pell gisait à l’intérieur.

Les manifestants attacheront des rubans colorés à la clôture autour de l’église pour “amplifier les voix des survivants et des victimes d’abus sexuels sur des enfants”.

Le fil de presse de la NCA a contacté Community Action for Rainbow Rights pour commentaires.