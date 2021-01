Funérailles de Dame Barbara Windsor: Carry On et la star d’EastEnders inhumée | Actualités Ents & Arts

Les funérailles de Dame Barbara Windsor ont eu lieu, avec un petit nombre de membres de la famille et d’amis présents en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

Des fleurs sur son cercueil épelaient «Babs», «The Dame» et «Saucy», et une photo topless d’un de ses films Carry On était incluse dans l’ordre de service.

Une fausse enseigne de pub, avec un portrait de Dame Barbara dans le style de la reine Victoria et le nom « The Queen Peggy » a également été portée dans la salle.

Image:

Une enseigne de pub peinte est transportée dans le lieu de « The Queen Peggy »



Image:

Les fleurs épellent « Saucy » et « The Dame » en l’honneur de la star



L’actrice de cinéma et de télévision décédé le 10 décembre à l’âge de 83 ans dans une maison de retraite à Londres, avec son mari de 20 ans, Scott Mitchell, à ses côtés.

Elle souffrait de démence et a révélé publiquement son diagnostic en 2018.

Les célébrités en deuil au Golders Green Crematorium à Londres comprenaient le fils à l’écran de Dame Barbara dans EastEnders, Ross Kemp, les comédiens David Walliams et Matt Lucas et la star du panto Christopher Biggins.

Avec le pays actuellement verrouillé, seulement 30 personnes ont pu assister au service en raison de la réglementation COVID-19.

M. Mitchell a déclaré à l’agence de presse PA: « Comme COVID a refusé à tant de membres de la famille, des amis et des fans de Barbara une chance de dire adieu correctement, je voulais partager l’ordre de service pour laisser les gens en être une petite partie.

Tout le monde à ARUK a Scott et tous les amis et la famille de Dame Barbara Windsor dans nos pensées aujourd’hui, alors que le trésor national repose. À la demande de Scott, si quelqu’un souhaite faire un don à l’association en sa mémoire, il peut le faire ici: https://t.co/kPux4MQdC4 pic.twitter.com/JZcv5HLy5x – AlzheimersResearchUK 🍊 (@AlzResearchUK) 8 janvier 2021

« Mon cœur va à toutes les familles qui ont subi les mêmes restrictions lors des funérailles de leurs proches. »

Il a ajouté: « Je voudrais à nouveau remercier ma famille, mes amis, les médias et le public pour leur incroyable soutien et leurs meilleurs vœux depuis le décès de Barbara. »

Image:

Ross Kemp a joué le fils de l’écran de Windsor Grant Mitchell dans EastEnders



Le service – qui a commencé avec On The Sunny Side Of The Street de Frank Sinatra – a présenté un hommage de Kemp et de l’actrice Anna Karen, qui a joué la sœur de Dame Barbara, tante Sal dans EastEnders.

Les personnes en deuil ont chanté les hymnes Jérusalem et Le Seigneur est mon berger, et le propre enregistrement de Dame Barbara de Sparrows Can’t Sing de son film de 1963 du même nom a été joué comme musique de récession.

Image:

Matt Lucas (à gauche) et David Walliams (à droite) lui rendent hommage



L’ordre de service présentait une collection de photos de l’actrice tout au long de sa carrière et de sa vie personnelle, y compris sur le tournage d’EastEnders, avec la reine et sur ses films Carry On, ainsi qu’avec son mari.

Il s’est terminé par la célèbre photo topless de Dame Barbara du film Carry On Camping, accompagnée de sa citation: « Cette photo me suivra jusqu’au bout ».

Image:

Christopher Biggins quitte le crématorium



Une page de condoléances pour Alzheimer’s Research UK créée sur Just Giving en sa mémoire a jusqu’à présent recueilli plus de 150000 £, et l’organisme de bienfaisance affirme avoir vu une augmentation des dons depuis la mort de la star.

Le travail de Dame Barbara dans la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer a été largement salué – une maladie évolutive qui provoque une perte de mémoire et qui est le type de démence le plus courant au Royaume-Uni.