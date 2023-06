Funérailles de Cyrus Carmack-Melton

Qu’est-ce qu’on entend ? Bonnes nouvelles?

La mort par balle de Cyrus Carmack-Melton, 14 ans, aux mains du propriétaire d’une station-service de 58 ans, Rick Chow, à Columbia, en Caroline du Sud, est toujours extrêmement bouleversante, mais il semble que les forces de l’ordre locales ne prennent pas l’affaire à la légère. Selon WRDW, Le département du shérif du comté de Richland et le bureau du procureur du 5e circuit s’expriment publiquement sur la question et n’ont pas exclu des accusations supplémentaires contre Chow. Dit, Byron Gipson, avocat du 5e circuit :

À l’heure actuelle, le bureau du procureur du cinquième circuit n’a pas encore reçu tous les rapports, déclarations, vidéos et autres documents liés à l’enquête. Une fois que toutes ces informations auront été fournies, un examen complet sera effectué afin de déterminer si des frais supplémentaires doivent être facturés en rapport avec cet incident.

« Le département du shérif du comté de Richland a mené une enquête sur la fusillade mortelle de Monroe Cyrus Carmack-Belton et a par conséquent accusé Chikei Rick Chow de meurtre.

Bien que les autorités soient quelque peu discrètes sur leur processus, il va de soi que si elles n’ont pas examiné toutes les preuves que l’enquête a déjà découvertes et qu’elles étaient à l’aise avec les accusations de meurtre, alors la possibilité d’autres accusations est sans aucun doute dans l’air.

Samedi, la famille et les amis se sont réunis à la Second Nazareth Baptist Church en Colombie pour y reposer Cyrus. Selon ABCActualitéssa mère a fait un éloge funèbre qui vous brisera absolument le cœur.

« Tu vas me manquer mon rayon de soleil, ce sourire contagieux et ce rire unique. Merci Dieu de m’avoir confié votre précieux enfant en le prêtant au monde pour nous enseigner et faire briller sa lumière brillante sur nous »,