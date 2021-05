Funérailles d’Andrew Brown Jr.Lundi, la famille demande à voir plus de vidéo

HERTFORD, Caroline du Nord – Des proches d’Andrew Brown Jr. ont rendu leurs derniers respects lors d’une projection publique dimanche pour l’homme dont la fusillade mortelle par les adjoints du shérif à Elizabeth City, à proximité, a attiré des allégations d ‘ »exécution » et a attiré l’attention nationale sur ces paisibles est de la Caroline du Nord communautés.

Les services funéraires sur invitation seulement pour Brown, un homme noir de 42 ans, commencent à midi lundi à l’église Fountain of Life. Ardent défenseur de la justice sociale, le révérend Al Sharpton devait prononcer l’éloge funèbre.

Brown a été abattu cinq fois, dont une à l’arrière de la tête, lorsque les députés du comté de Pasquotank ont ​​tenté de purger des mandats de perquisition et d’arrêt liés à la drogue à son domicile le 21 avril.

Le visionnement de dimanche a attiré des dizaines de personnes à la Maison funéraire Horton, où de la musique gospel optimiste jouait sur un petit lecteur de CD rétro tandis qu’un diaporama de Brown accueillait les gens à leur arrivée. Un registre d’invités était disponible pour que les gens puissent signer.

Le cercueil de Brown était ouvert à partir de la taille et un voile fin couvrait son visage. Une musique plus lente et plus sombre jouait en arrière-plan près de son cercueil. Un autre diaporama joué au-dessus de ses pieds.

La mort de Brown a déclenché des manifestations et une bataille judiciaire pour la diffusion d’images de la caméra corporelle de la fusillade. Après des jours de querelles juridiques, certains membres de la famille et l’avocate Chantel Cherry-Lassiter ont été autorisés à regarder environ 20 secondes de vidéo expurgée. Ils affirment que Brown a été exécuté et demandent l’accès à une plus grande partie de la vidéo.

«Mon père a été exécuté simplement en essayant de sauver sa propre vie», a déclaré Khalil Ferebee, qui a visionné le clip et est l’un des sept enfants de Brown. «Ces officiers ne lui ont pas fait de mal du tout. »

Cherry-Lassiter a déclaré que cela montrait Brown avec ses mains sur le volant de sa voiture et non une menace pour les députés. Elle dit que les images montrent les députés qui courent vers la voiture de Brown pendant le tournage, et qu ‘ »il décide finalement d’essayer de s’enfuir et il recule, ne allant pas du tout vers les officiers ».

Le procureur de district Andrew a qualifié le récit de Cherry-Lassiter de «manifestement faux». Womble dit que le véhicule de Brown est vu en contact avec les agents.

« C’est alors et seulement alors que vous entendez des coups de feu », a déclaré Womble.

Le juge Jeff Foster Brown a décidé que la famille serait autorisée à voir plus de séquences cette semaine. Aucun n’a encore été rendu public, malgré les efforts juridiques d’une coalition d’organisations de médias qui comprend le réseau USA TODAY. Brown a déclaré qu’il reconsidérerait la demande de publication des bandes dans 30 à 45 jours.

Womble a déclaré qu’il pensait que le Bureau d’enquête d’État serait en mesure de terminer son enquête indépendante d’ici là.

Bacon a rapporté d’Arlington, Va. Contribuant: Ayano Nagaishi, Staunton (Va.) News Leader; Jorge Ortiz, USA AUJOURD’HUI