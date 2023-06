Funérailles d’Ajike AJ Owens avec éloge funèbre du révérend Al Sharpton

Cette histoire est loin d’être terminée, mais au moins maintenant, Ajike « AJ » Owens peut se reposer.

La mère de quatre enfants d’Ocala, en Floride, a été rappelée, célébrée, pleurée et élevée comme un exemple tragique de la façon dont les personnes racistes et délibérément cruelles en Amérique peuvent agir envers les corps noirs. En ce qui nous concerne, Ajike Owens a été assassiné de sang-froid. Laissons le système judiciaire le dire, Owens a été victime d’« homicide involontaire ». Plus sur cela plus tard.

Selon Fox35Orlando, le service de retour d’Owens a eu lieu à l’église Meadowbrook où le révérend Al Sharpton a fait son éloge funèbre comme personnellement demandé par la mère d’Ajike, Pamela Dias. À la manière typique du révérend Al, le leader de longue date des droits civiques est allé droit au cœur du problème.

« Le monde doit savoir que nous ne devrions pas être ici pour des funérailles ce matin. Ils veulent enterrer ce qui est arrivé à AJ, mais nous n’allons pas nous taire à ce sujet », a-t-il déclaré. « Nous ne partons pas tranquillement parce que ce qui s’est passé ici est mal. Nous sommes venus pour nous tenir aux côtés de cette famille et appeler le mal, le mal.

Sharpton a également profité de l’occasion offerte par sa chaire d’intimidation pour frapper le gouverneur de Floride et espoir présidentiel Ron DeSantis avec un 2 pièces et un biscuit.

Prenant une position critique sur l’état de la Floride, Sharpton a déclaré: «La Floride est l’endroit où le réveil meurt. Quel est le contraire de réveillé ? Être endormi. Nous n’allons plus dormir. Peut-être avons-nous fait une sieste, mais nous sommes réveillés maintenant. Vous ne vous en tirerez jamais comme ça.

Ci-dessous, vous pouvez regarder toute la cérémonie, y compris les remarques complètes du révérend Al.

La famille d’Ajike Owens n’est pas satisfaite de l’accusation d’homicide involontaire

La justice ne sert de vrai jugement que lorsqu’une chose spécifique est appelée une chose spécifique. On ne se sent pas guéri si l’homme qui a agi comme un voleur est simplement appelé un intrus. Comme mentionné ci-dessus, il y a très peu de choses à faire pour nous convaincre que la mort d’Ajike Owens n’est pas un meurtre, ni un homicide involontaire. Selon un Yahoo! Reportage, la famille et leur avocat ressentent exactement la même chose. Anthony Thomas a parlé directement de l’accusation d’homicide involontaire coupable qui transforme essentiellement l’acte violent, haineux et délibéré de Susan Louise Lorincz en une sorte de… hasard malheureux. Non, non, non, l’enfer naw, l’enfer f ** k nah.

« La famille n’a pas l’impression que c’était un accident », a déclaré Thomas. «Ou si, vous savez, Susan était juste en train de nettoyer son arme et sa balle, vous savez, l’arme tire et finit par traverser la porte et tuer quelqu’un. Ce n’est pas du tout ce qui s’est passé. »

Thomas a continué.