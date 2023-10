Funérailles aux États-Unis d’un garçon palestino-américain tué dans un crime de haine présumé | Conflit israélo-palestinien Actualités

Wadea Al-Fayoume, 6 ans, a été tué par un homme qui, selon la police, l’avait ciblé, lui et sa mère, parce qu’ils étaient musulmans et Palestiniens-américains.

Aux États-Unis, des personnes en deuil se sont rassemblées pour honorer Wadea Al-Fayoume, un garçon de six ans poignardé à mort par un homme qui, selon la police, l’avait ciblé, lui et sa mère, parce qu’ils étaient musulmans et Palestiniens américains.

Les funérailles ont eu lieu lundi à la Mosque Foundation à Bridgeview, dans l’Illinois, une communauté au sud-ouest de Chicago avec une importante population palestinienne. L’agresseur présumé, Joseph Czuba, 71 ans, a été accusé de meurtre et de crimes haineux.

«C’est une journée difficile. C’est un pire cauchemar devenu réalité. C’est quelque chose contre lequel nous avons essayé de mettre en garde », a déclaré lundi Ahmed Rehab, directeur exécutif du bureau de Chicago du Conseil sur les relations américano-islamiques (CAIR). « Cela me fait mal que l’agneau sacrificiel à cette atmosphère soit ce beau jeune garçon de six ans. »

Hanaan Shahin, la mère du garçon, a été attaquée par Czuba après avoir déclaré qu’ils devraient « prier pour la paix » alors qu’Israël et la Palestine sont plongés dans les combats les plus terribles depuis des décennies.

Czuba l’a ensuite attaquée avec un couteau et lorsqu’elle a tenté de s’échapper en courant dans la salle de bain, il a trouvé Wadea et l’a poignardé 26 fois, le tuant. Shahin, 32 ans, a subi de multiples blessures mais devrait survivre.

« Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains », a déclaré l’oncle du garçon, Yousef Hannon. « Nous voulons que les gens nous voient comme des humains, qu’ils nous sentent comme des humains et qu’ils nous traitent comme des humains. »

Un groupe de participants a scandé « Libérez la Palestine ».

Les groupes musulmans ont cherché à tirer la sonnette d’alarme au cours des deux dernières semaines alors que la guerre entre Israël et le groupe armé palestinien Hamas s’intensifie et entraîne une vague de rhétorique déshumanisante sur les réseaux sociaux, dont certaines décrivent les Palestiniens comme violents et non civilisés.

«C’était un garçon adorable. Il aimait sa famille, ses amis. Il aimait le football et le basket-ball », a déclaré dimanche aux journalistes Rehab du CAIR. « Il a payé le prix de l’atmosphère de haine. »

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a déclaré que le ministère de la Justice allait ouvrir une enquête fédérale pour crime de haine sur cette attaque.

« Cet incident ne peut que renforcer les craintes des communautés musulmanes, arabes et palestiniennes de notre pays en ce qui concerne les violences alimentées par la haine », indique le communiqué.

Des groupes juifs ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que la colère suscitée par les événements qui se déroulent au Moyen-Orient pourrait les amener à être pris pour cibles chez eux.