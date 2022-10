Fun scares, traite une partie de l’amusement sur le thème d’Halloween dans la vallée de Sauk – Shaw Local

Voici une liste des activités d’Halloween à venir dans la région de la vallée de Sauk.

Jeu de rôle Club-Call of Cthulhu, 15h30 le 18 octobre, Bibliothèque publique de Sterling.

House of 1000 Decorations Concours de décoration de maison d’Halloween, du 19 au 26 octobre. Inscrivez-vous à Rock Falls Tourism, 815-622-1106, travel@visitrockfalls.com ou au 603 W. 10th St., Rock Falls.

Activités d’Halloween, 14 h 30 le 20 octobre, Bibliothèque publique de Dixon.

Fête d’Halloween. Sugarpill, Half Catholic, McCrae and The Scummies, 20 h le 21 octobre. Rosbrook Studio, 107 S. Peoria Ave., Dixon. 5 $.

Festival de l’épouvantail, de 10 h à 15 h, le 22 octobre, Heritage Crossing, Dixon. Concours de citrouilles, concours de beignets, concours d’épouvantails, peinture de citrouilles, zoo pour enfants.

Premier Carnaval caritatif étudiant d’automne, de midi à 18 h, 1902 First Ave., Rock Falls. Bus hanté, food trucks, concours de costumes, jeux de carnaval, tombola pour soutenir VFW.

Heure du conte très terrifiante, 18 h et Histoires après la tombée de la nuit, 19 h le 25 octobre, Bibliothèque publique de Sterling.

Service de police de Sterling Trunk-Or Treat, 16 h à 18 h, 26 octobre, Service de police de Sterling, 212 Third Avenue, South Parking Lot, Sterling. 815-632-6613

Trick or Treat, 15h-17h, 27 octobre, Morningside of Sterling, 2705 Avenue E., Sterling.

Pumpkin Bash de Revitalize Erie, de 10 h à midi, le 29 octobre, triangle du centre-ville, Érié.

Découvrez Dixon, KSB et State Farm Office of Jordan Mesick Present Treat Street, 10h-11h30 le 29 octobre, KSB Town Square Centre, Circle Drive et Downtown Businesses.

Bouh Biz ! Trick or Treat, de 15 h à 18 h. Le 28 octobre, Rock Falls au RB&W Park et les entreprises de Rock Falls autour de la ville.

Trunk or Treat, 14 h à 16 h, 29 octobre, Église réformée de Spring Valley 10960 Spring Valley Road, Fulton. Les enfants de 12 ans et moins sont invités à sortir déguisés des coffres des véhicules stationnés dans un environnement sécuritaire.

Rock Falls Trick or Treating, 16 h 30 à 19 h, 31 octobre.

Sterling Trick or Treating, 16h30-19h, 31 octobre.

Dixon Trick or Treating, 17h-19h30, 31 octobre.

Décor de porte

La Gazette et le Telegraph cherchent à célébrer le droit de se vanter du meilleur décor de porte d’Halloween. Si vous pensez que votre maison d’Halloween offre une tournure thématique intéressante, est remplie d’esprits effrayants ou si elle rappelle un manoir hanté à l’ancienne, nous aimerions les voir. En clair, si c’est effrayant ou amusant, alors soumettez-le s’il vous plaît.

Envoyez-nous une photo de votre maison sur le thème d’Halloween au format .jpg au lien “Communiqués de presse” sur notre Nous contacter page à https://www.shawlocal.com/sauk-valley/forms/press-releases/ Mettre Frayeurs de la porte d’entrée dans le champ “actualité ou événement”. La date limite est le 24 octobre.