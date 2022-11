Fuming Strictly Come Dancing star dans une diatribe épique disant que Tyler West a été “volé”

Une star de STRICTLY s’est lancée dans une diatribe furieuse après que Tyler West ait quitté la compétition dimanche soir.

L’animateur de radio Tyler, 26 ans, et la danseuse professionnelle Dianne Buswell ont reçu la botte ce week-end après avoir atterri dans les deux derniers avec la présentatrice Molly Rainford et Carlos Gu.

Bbc

Tyler a reçu la botte après sa performance du week-end[/caption] TVI

L’ancien Strictly pro James a ensuite déclaré que Tyler avait été «volé»[/caption]

L’ancienne star de l’émission, James Jordan, n’a pas tardé à partager son opinion sur les résultats – et il ne s’est pas retenu.

Il a tweeté: « 100% PAS DE QUESTION TYLER ET DIANE ÉTAIT MIEUX.

«Même avec sa petite erreur – et ce n’est pas sujet à discussion ou à opinion.

“C’EST UN FAIT.”

En savoir plus sur Strictly Come Dancing SORTIR STRICTEMENT Strictement le favori des fans DUMPED malgré un score élevé lors de la spéciale de Blackpool VALSE SUR Strictly Come Dancing – danses et chansons pour la septième semaine

James a poursuivi: « VOLÉ !!!

« Mauvais couple sauvé. Et ce n’est rien contre Molly car je l’ai toujours renvoyée quand elle était dans la danse avant.

« Et je pense qu’elle est géniale.

«Cependant, Tyler et Dianne étaient de loin supérieurs dans cette danse. Je dirai TOUJOURS la vérité.





Ce week-end, le mastodonte de la BBC est revenu à Blackpool après une absence de deux ans du domicile de la salle de bal en raison de la pandémie.

Tyler et Dianne ont interprété la Salsa sur un KC & The Sunshine Band Megamix et ont marqué 35 points sur 40.