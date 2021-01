Un regard sur ce qui se passe autour du football européen mercredi:

ANGLETERRE

Les joueurs de Fulhams se rendent à Tottenham, lésés, ils n’ont reçu qu’un préavis de deux jours pour leur match de Premier League. Tottenham devait jouer à Aston Villa mais ce match a été reporté lundi à la demande de Villa car 10 de ses joueurs ont été testés positifs pour le coronavirus la semaine dernière. La Premier League a annoncé simultanément que Tottenham jouerait à la place Fulham – un match initialement prévu pour le 30 décembre qui a été reporté à la suite d’une épidémie de coronavirus dans l’équipe de Fulham. Le manager de Fulham, Scott Parker, a déclaré que c’était une décision scandaleuse de forcer le match à son équipe, qui se trouve dans la zone de relégation. Tottenham, cinquième, grimperait probablement à la troisième place avec une victoire. Manchester City, sixième, est à égalité de points avec Tottenham avant son match à domicile contre Burnley.

FRANCE

La star du Paris Saint-Germain Neymar et le défenseur de la France Presnel Kimpembe ont été jugés aptes à affronter le rival acharné de Marseille lors du Trophée des champions du mercredi. Neymar n’a pas disputé les cinq derniers matchs du PSG suite à une blessure à la cheville le 13 décembre et n’est revenu à l’entraînement que cette semaine. L’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a déclaré que Neymar pourrait même commencer le match. Kimpembe est de retour d’une blessure aux ischio-jambiers. Pochettino sera sans les blessés Juan Bernat et Alexandre Letellier, tandis que Colin Dagba, Thilo Kehrer et Rafinha ont été exclus suite à des tests positifs au Covid-19. Le Trophée des Champions oppose traditionnellement le vainqueur du championnat de France au détenteur de la Coupe de France. Depuis que le PSG a remporté les deux titres, il affronte le finaliste de la saison dernière, Marseille.

ESPAGNE

Barcelone aura un Lionel Messi reposé disponible lorsqu’il affrontera la Real Sociedad lors de la première demi-finale de la Super Coupe d’Espagne. Messi a été remplacé dans la seconde moitié de la victoire des équipes contre Grenade en championnat espagnol samedi, lorsqu’il a marqué deux fois. Le vainqueur entre Barcelone et la Real Sociedad affrontera soit le Real Madrid, soit l’Athletic Bilbao, qui disputera la deuxième demi-finale jeudi. Le tournoi devait initialement se jouer en Arabie saoudite pour la deuxième année consécutive, mais aura lieu dans le sud de l’Espagne en raison de la pandémie de coronavirus.

ITALIE

Si l’Inter Milan battait la Fiorentina en Coupe d’Italie, il organiserait un quart de finale contre son rival de la ville, l’AC Milan, contre lequel il se bat également pour le titre de Serie A. Le leader Milan a trois points d’avance sur l’Inter, deuxième du championnat. La Fiorentina a été éliminée de la coupe l’an dernier par l’Inter, en quart de finale. Le détenteur de la coupe, Napoli, accueille Empoli en deuxième division en huitièmes de finale, le vainqueur affrontant la Roma ou Spezia, qui joueront la semaine prochaine. La Juventus a remporté la coupe 13 fois, dont quatre des six dernières éditions, et accueille Gênes. Le vainqueur de ce match affrontera Sassuolo ou Spal.

ALLEMAGNE

Les problèmes défensifs du Bayern Munich inquiètent l’entraîneur Hansi Flick avant le report du match de Coupe d’Allemagne par l’équipe de deuxième division Holstein Kiel. Le vainqueur affrontera la deuxième division Darmstadt au troisième tour, que le Bayern souhaite atteindre pour la 20e année consécutive un record. Mais tout ne va pas bien au Bayern après sa défaite 3-2 contre le Borussia Monchengladbach en Bundesliga, où sa défense a divulgué un nombre de buts inquiétant. En raison des restrictions relatives aux coronavirus et de son horaire chargé, l’équipe s’envolera pour la ville de Kiel, dans le nord de l’Allemagne, quelques heures avant le match.