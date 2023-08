Fuming Bonmatí espère un rallye en Espagne après la raclée du Japon

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande – Aitana Bonmatí a déclaré que l’Espagne était « énervée » après avoir subi une défaite choc 4-0 contre le Japon lundi, mais le milieu de terrain espère qu’ils pourront utiliser le match pour lancer leur campagne de Coupe du Monde de la FIFA.

Le Japon a marqué trois fois en première mi-temps et en a ajouté un quatrième en fin de match alors qu’il étourdissait l’Espagne au stade régional de Wellington pour prendre la première place du groupe C, organisant un match nul en huitièmes de finale avec la Norvège.

Malgré la défaite, l’Espagne progresse toujours vers les huitièmes de finale grâce à ses victoires contre le Costa Rica et la Zambie. Ils rencontrent la Suisse à Auckland samedi.

« [The team is] énervé, je suis vraiment énervé », a déclaré Bonmatí de Barcelone aux journalistes après le match. « Un 4-0 fait mal. Je ne pense pas avoir eu le temps de vraiment penser à cette défaite. Je ne suis pas un joueur habitué à perdre comme ça.

« J’ai la chance de gagner beaucoup de matchs et je n’y suis pas du tout habitué, mais ces choses vous rendent plus fort, vous aident à réfléchir et à sortir au prochain match avec une énergie renouvelée.

« Vous devez rouler avec les coups de poing dans le football et aller de l’avant. Ce n’était pas notre meilleur match et nous savons que nous devons améliorer beaucoup de choses si nous voulons continuer dans le tournoi.

« Cela nous unira plus que jamais. Je suis un joueur qui, dans les moments difficiles, mon personnage brille encore plus. Je ne veux voir personne abattu et, si je le fais, j’essaie de le ramasser parce que ça ne Je n’aide personne. Nous reconnaissons que ce n’était pas suffisant, mais maintenant nous voulons repartir et repartir.

Bonmatí s’est dite surprise par la tactique utilisée par le Japon, qui s’est imposé comme l’un des favoris du tournoi en phase de groupes, remportant ses trois matchs, marquant 11 buts et n’en concédant aucun.

Groupe C généraliste O D L GD STP 1 – Japon 3 3 0 0 +11 9 2 – Espagne 3 2 0 1 +4 6 3 – Zambie 3 1 0 2 -8 3 4 – Costa Rica 3 0 0 3 -7 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

« Le Japon a joué un jeu vraiment intelligent », a-t-elle ajouté. « Personnellement, j’ai été surpris par leur tactique, utilisant un bloc bas, attendant nos erreurs et attaquant sur le comptoir, où ils nous ont tués.

« Nous devons apprendre de cela. Tout d’abord, comment attaquer les blocs bas, car je suis sûr que d’autres équipes joueront de la même manière, puis, lorsque nous attaquons, comment être prêts à défendre les transitions. Ils nous ont tués là.

« Mais j’ai besoin de revoir le match et de l’analyser parce que vous apprenez de tout, parfois plus des défaites et des gros revers que des victoires. Je l’ai dit après [the 2022 Champions League final defeat to Lyon in] Turin, vous apprenez de ces choses et elles vous aident à vous améliorer. »

On s’attendait à ce que le match soit une affaire serrée entre deux des meilleures équipes de la Coupe du monde jusqu’à présent, mais le Japon a époustouflé l’Espagne en première mi-temps malgré leur avoir laissé le ballon.

L’Espagne détenait 77% du ballon dans les 45 premières minutes, a tenté 470 passes et a passé plus de cinq minutes dans le dernier tiers.

En comparaison, le Japon n’a tenté que 144 passes et n’a passé que 27 secondes dans le dernier tiers, mais a marqué avec ses trois tirs, deux de Hinata Miyazawa et un de Riko Ueki. Mina Tanaka a ajouté le quatrième en retard.

« Quelqu’un m’a dit qu’en première mi-temps, le Japon n’avait passé que 20 secondes dans notre mi-temps et marqué trois buts – c’est une statistique », a déclaré Bonmatí lorsqu’on lui a demandé quelle était la pire partie de la nuit.

« Aussi, le sentiment que nous avons eu du mal à créer pour toute la possession de balle que nous avions car, même s’ils se sont bien mis en place défensivement, nous sommes une équipe avec des ressources et nous devons mieux les utiliser dans ces matchs.

« Nous ne voulons pas que cela se reproduise, mais cela nous aidera à avancer. Nous sommes des professionnels et nous devons accepter les pertes, même si c’est difficile. »