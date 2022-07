Fumer sans feu ? Des chercheurs remettent en question les produits du tabac chauffés

Les produits du tabac chauffés ont gagné en popularité en tant qu’alternative “sans fumée” aux cigarettes ces dernières années, mais un rapport évalué par des pairs a suggéré que leurs émissions pourraient être considérées comme de la fumée – une affirmation fortement rejetée par l’industrie du tabac. Les produits du tabac chauffés, ou HTP, sont souvent confondus avec les cigarettes électroniques, qui chauffent un liquide pouvant contenir de la nicotine mais n’impliquant pas de feuille de tabac. Les HTP utilisent plutôt une chaleur élevée pour décomposer le tabac, via un processus appelé pyrolyse, qui ne l’enflamme pas et ne le brûle pas, évitant ainsi de créer de la fumée. Le HTP le plus populaire et le plus largement disponible, IQOS de Philip Morris International, est un appareil électronique qui chauffe un bâtonnet de tabac, enveloppé de papier, semblable à une cigarette, à une température pouvant atteindre 350 degrés Celsius (662 degrés Fahrenheit).

Le mois dernier, un examen des recherches disponibles par des experts en pyrolyse de l’Université britannique de Nottingham a révélé “des preuves chimiques que les émissions d’IQOS correspondent à la fois à la définition d’un aérosol et de la fumée”.

L’article, publié dans la revue Omega de l’American Chemical Society, a été financé par l’initiative anti-tabac STOP.

Son auteur principal, Clement Uguna, a déclaré que les émissions d’IQOS contiennent des composés chimiques qui se trouvent “dans la fumée de tabac normale, la combustion de brousse et la fumée de bois”.

“Par conséquent, la fumée se forme simplement en chauffant des substances organiques et n’implique pas nécessairement le feu”, a-t-il déclaré à l’AFP.

L’article a également révélé que des recherches antérieures sur IQOS – dont la majorité a été financée par l’industrie du tabac – avaient comparé un bâton à une cigarette typique.

Cependant, les bâtonnets IQOS sont beaucoup plus petits, contenant environ 200 milligrammes de tabac contre 645 milligrammes pour une cigarette standard, a-t-il déclaré.

Parce que la recherche de Philip Morris International (PMI) n’a pas utilisé de comparaison “similaire à similaire”, elle a “sous-estimé” les niveaux de composants nocifs et potentiellement nocifs (HPHC) d’IQOS, a ajouté la revue.

PMI a déclaré que le niveau de HPHC dans les émissions d’IQOS – par bâton – était “réduit en moyenne de 90 à 95% par rapport à la fumée de cigarette”.

Cependant, ce niveau est tombé à 68% lorsque l’on compare la teneur en tabac des deux produits, ont déclaré les experts de l’Université de Nottingham, appelant à davantage de recherches.

Ne pas fumer : PMI

PMI a déclaré à l’AFP que le document “exploite de manière trompeuse des éléments de l’évaluation scientifique tout en omettant d’autres éléments de preuve importants”.

“De nombreux experts internationaux en combustion et un certain nombre d’agences gouvernementales ont examiné le même ensemble de preuves et ont conclu que l’aérosol IQOS produit n’est pas de la fumée”, a-t-il déclaré.

Reto Auer, un médecin de l’université allemande de Berne qui a déjà fait des recherches sur le tabac chauffé, a fait l’éloge de l’article d’Omega, déclarant à l’AFP qu’il s’agissait de “l’un des rares rapports à oser aborder la question de la ‘fumée’ si profondément”.

Jamie Hartmann-Boyce du Center for Evidence-Based Medicine de l’Université d’Oxford, auteur d’une revue très appréciée sur la science des HTP publiée plus tôt cette année, a déclaré que l’article “important” “apportait de très bons arguments”.

“Je pense que mécaniquement, il y a beaucoup de raisons de soupçonner que les HTP pourraient être plus nocifs que les cigarettes électroniques et peut-être moins nocifs que les cigarettes traditionnelles – mais nous avons vraiment besoin de plus de données”, a-t-elle déclaré à l’AFP.

Équilibre difficile

IQOS est disponible dans plus de 60 pays selon des réglementations très variées, et les sticks sont disponibles dans des saveurs telles que le menthol, la cerise et le raisin, qui, selon les critiques, aident à attirer les jeunes utilisateurs.

Le mois dernier, la Commission européenne a proposé d’interdire les variétés HTP aromatisées après que les ventes de sticks dans l’UE aient grimpé de plus de 2 000 %, passant de 934 millions à près de 20 milliards, entre 2018 et 2020.

PMI a déclaré à l’AFP que “la proposition de la Commission n’est pas étayée par des preuves”.

“Cela ne prouve pas, par exemple, que les arômes présentent des risques supplémentaires pour la santé ou qu’ils attirent une proportion significative d’utilisateurs non nicotiniques”, a-t-il déclaré.

Hartmann-Boyce a déclaré “qu’il y a tout lieu de s’inquiéter de la mesure dans laquelle l’industrie du tabac manipule la science et les messages autour des nouveaux produits du tabac”.

Mais elle a averti qu’il s’agissait d’un “équilibre difficile” pour communiquer les risques de ces produits en raison des dommages écrasants causés par les cigarettes. Le tabac tue la moitié de ses utilisateurs, selon l’Organisation mondiale de la santé.

“Si nous disons que quelque chose est plus sûr que les cigarettes, cela ne veut pas dire que c’est sûr – c’est comme dire que ce couteau est plus sûr qu’une arme chargée”, a déclaré Hartmann-Boyce.

