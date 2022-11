Fumer et jouer vont de pair. Mais peut-être pas pour longtemps.

“Beaucoup d’yeux sont rivés sur Atlantic City”, a déclaré Cynthia Hallett, présidente et directrice générale d’Americans for Nonsmokers’ Rights, une organisation à but non lucratif qui, depuis quatre décennies, réclame des casinos, des avions et des bars sans fumée.

Vingt États, dont New York et le Massachusetts, interdisent déjà de fumer dans les casinos, tout comme de nombreux centres de jeu gérés par des Amérindiens. Mohegan Sun et Foxwoods dans le Connecticut et les quatre casinos exploités par la Nation Navajo, la plus grande tribu du pays, sont désormais non-fumeurs. Même dans les États qui autorisent le tabagisme, comme la Pennsylvanie, certains grands exploitants de casinos ont choisi de rester sans fumée depuis la pandémie de coronavirus, laissant Atlantic City comme le dernier grand refuge pour les fumeurs du nord-est.

“L’ancien paradigme était : Eh bien, les fumeurs jouent plus”, a déclaré John Cirrincione, directeur général du Santa Ana Star Casino Hotel au Nouveau-Mexique, qui a arrêté de fumer dans son établissement après le début de la pandémie. “Mais c’est des années d’exclusion d’une grande partie du public qui ne veut pas entrer dans un casino enfumé.”

“Je suis un petit gars au milieu d’un désert”, a-t-il ajouté. « Je ne vais pas définir la tendance, mais je n’ai pas à l’accepter. Si Atlantic City faisait le pas, cela ferait définitivement avancer les non-fumeurs.

Mark Giannantonio, directeur général de Resorts et nouveau président de la Casino Association of New Jersey, a déclaré qu’il reconnaissait que mettre fin au tabagisme était très probablement une question de quand, pas de si. Mais il s’oppose à l’effort de le faire maintenant.