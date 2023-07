Fumer est de retour et c’est toujours cool (et mortel)

JAujourd’hui, je suis devenu nostalgique d’une odeur. Vous vous réveillez au-dessus des couvertures dans vos sous-vêtements, et à travers la lueur de votre chambre, à travers la pinte d’eau suffisante, à travers l’angoisse et l’épuisement et la joie et le regret qui viennent de cinq heures dans une boîte de nuit et de deux heures sur le mauvais bus de retour, il y a un soulagement amer dans l’odeur de fumée sur vos cheveux. Cette odeur! Comme des adolescents grillés et du poivre et de la bière, presque charmants, agréablement vils, une sorte de souvenir de morsure d’amour, meurtri à la gorge par la passion. Cette odeur. Tout cela semble assez fou maintenant, l’idée que les gens fument, non seulement à l’intérieur, mais sous terre, dans des pièces sans fenêtre. Bien que je suppose que tant de choses me paraissent encore folles à propos du plaisir des jeunes : sortez, buvez jusqu’à ce que vous soyez malade, ce sera un rire ! Sortez, sortez avec un ex dont vous avez mis deux ans à vous remettre ! Sortez, perdez votre téléphone! Sortez, prenez deux jours pour récupérer, dites à tout le monde les mauvais secrets ! Sortez, ça vous coûtera 100 £ et vous vous tordrez la cheville ! Sortez, ça va être amusant !

Quand j’ai lu aux nouvelles que le tabagisme revenait, j’ai pensé : cette odeur. Alors j’ai pensé : bien sûr. L’ère du bien-être touche véritablement à sa fin, l’eau de céleri s’accumule sous la porte, le yoga chaud se refroidit en un seul pilate tiède. Lors d’un récent échange avec un autre artiste, David Hockney a écrit : « Je m’ennuie moi aussi du BIEN-ÊTRE. Le concept semble ridicule et trop autoritaire pour moi, je fume toujours et j’EN PROFIT ÉNORMÉMENT. Sa cigarette a déclenché une alarme incendie lors du lancement de sa dernière exposition. Ces choses vont par cycles, n’est-ce pas, ce qui signifie que la fin de la santé signale le retour de la maladie et du malaise luxueux, et des célébrités comme Lily-Rose Depp posant pour des paparazzi avec une cigarette à la main. Ce qui était intéressant parce que, comme l’a dit un photographe au Gardienpendant des décennies, les stars lui avaient demandé de supprimer toutes les photos qu’il prenait d’elles en train de fumer – et aujourd’hui, elles s’allument délibérément.

Je n’ai jamais fumé. J’ai essayé, brièvement dans mon adolescence, mais j’ai trouvé ça assez horrible, et j’ai tendance à ne pas poursuivre des choses horribles, mais je me suis identifié avec les fumeurs qui y sont restés fidèles, bien sûr. La révolte maussade, l’envie de s’évader, ou de signaler rapidement le fait d’être adulte, tout ça. Je me tenais avec eux à l’heure du déjeuner, une ligne de piquetage cancéreuse. Ceci, malgré avoir passé mon enfance sur un long projet pour forcer ma mère à arrêter de fumer, remplaçant un jour chacune de ses cigarettes (cachées dans un tiroir) par des notes astucieusement enroulées lui rappelant les taux de mortalité et les horreurs des mauvaises dents. Ça a marché, j’ai gagné, elle vit. Lorsque je suis entré dans l’âge adulte, le monde a changé de façon spectaculaire, jusqu’à ce que le tabagisme soit largement absent de la vie publique. Les pubs sentaient soudainement l’odeur corporelle et les boissons renversées, dans les boîtes de nuit, vous pouviez soudainement voir, beaucoup trop clairement, exactement quels ravages romantiques vous faisiez. Mes cheveux sentaient à nouveau Pantene, moins de personnes sont mortes.

Ils pouvaient prouver de manière convaincante que cela tuait des gens, mais ils étaient incapables de convaincre qui que ce soit que les cigarettes n’étaient pas cool

Mais le problème avec notre abandon majeur du tabagisme était que, même s’ils pouvaient prouver de manière convaincante que cela tuait des gens, ils étaient incapables de convaincre qui que ce soit que les cigarettes n’étaient pas cool. Ce fait, j’en ai peur, est revenu nous mordre. Ces photographies de célébrités avec une clope dans la bouche – elles ont l’air sensationnelles. Louche. Furieux. Étouffant. Aux fêtes maintenant, de jeunes amis faufilent un pédé effronté blotti dehors dans la dernière chaleur, et d’ici, ils semblent transgresser de manière obscène, bien que plus tard j’apprenne qu’ils ne parlaient que de livres. C’est horrible, bien sûr. Et les gens se tordent la main dessus sur Internet : « Pourquoi ? » demandent les adultes, pourquoi le temps a-t-il tourné, pourquoi nos enfants tètent-ils encore une fois la tétine du démon, et la réponse, malheureusement, est : « Pourquoi pas ?

C’est une génération qui a été exposée à un flot précipité de nouvelles de plus en plus alarmantes sur la destruction écologique et les échecs ou le désintérêt des adultes responsables, la génération à l’avant-garde de certains des événements les plus traumatisants au monde, à juste titre anxieuse, submergée par la peur de l’avenir, et parfaitement dans leur droit de prendre une clope et de dire: « Fuck it ».

Nous, les aînés, avons transmis le destin à nos enfants comme une mauvaise montre et, après une brève incursion dans l’extrême santé (qui, avouons-le, était profondément peu sérieuse, plaçant fièrement des choses telles que le « jus vert » en son centre), ces enfants ont succombé au vice. La seule façon d’éloigner les jeunes des cigarettes est que les personnes âgées se les réapproprient. Se faire photographier en train de fumer intensément dans leurs survêtements les plus confortables, non hydratés et irréfléchis, se plaignant nasalement de la politique ou de la météo.

Si vous vous souciez de la sécurité de la génération Z, vous vous tiendrez dehors dans vos pantoufles et fumerez un paquet de cigarettes tous les matins, vous trouverez le plus proche des 20 ans impressionnables et vous vous pencherez avec votre haleine matinale en leur offrant une belle fag, ou tousser humidement dans un train. Allumez, adultes. Nous le devons à nos enfants.

