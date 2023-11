Fumer du cannabis peut vous rendre plus empathique, selon une nouvelle étude

Les stoners font mieux preuve d’empathie que ceux qui n’en consomment pas, selon une nouvelle étude.

Les personnes qui apprécient régulièrement un joint sont plus à même de reconnaître les sentiments des autres et de se mettre à la place de quelqu’un d’autre.

Des chercheurs de l’Universidad Nacional Autónoma au Mexique ont demandé à 81 consommateurs de cannabis et à 51 personnes n’utilisant pas de drogue psychoactive de remplir un questionnaire en 33 éléments mesurant leurs compétences empathiques.

Elle s’est intéressée à la prise de perspective – la capacité de se mettre à la place d’un autre – et à la compréhension émotionnelle, qui consiste à repérer et comprendre les émotions des autres.

Les scientifiques ont également analysé si les volontaires pouvaient ou non être à l’écoute de sentiments positifs ou négatifs et se comporter en conséquence.

Selon une nouvelle étude mexicaine, ceux qui fumaient régulièrement du cannabis présentaient une activité accrue dans les zones du cerveau associées à la lecture des émotions des autres, par rapport à un groupe de non-utilisateurs.

Environ la moitié de la semaine, les fumeurs et les deux tiers des non-utilisateurs ont ensuite subi des scintigraphies cérébrales pour rechercher des différences d’activité dans les domaines associés à la perception des émotions chez les autres.

Les résultats publiés dans le Journal of Neuroscience Research ont montré que les consommateurs de cannabis obtenaient de meilleurs résultats au test d’empathie et avaient une plus grande connectivité dans les zones impliquées dans l’émotion, comme le cingulaire antérieur près de l’avant du cerveau.

Ces résultats surviennent au milieu d’un certain nombre de rapports récents faisant état des effets négatifs du médicament sur la santé, notamment un risque accru de crise cardiaque et de schizophrénie.

Les chercheurs ne suggèrent pas pourquoi cet effet est observé.

Cependant, d’autres experts ont déjà suggéré que la consommation à long terme de cannabis pouvait provoquer des changements positifs et permanents dans la personnalité en raison de son impact sur certaines zones du cerveau.

Mais l’équipe mexicaine de l’étude actuelle met en garde : “Nous ne pouvons pas exclure que de telles différences existaient avant que les consommateurs ne commencent à consommer du cannabis.”

Il est important de noter que les résultats peuvent être différents aux États-Unis, étant donné que la force de la marijuana est généralement plus élevée qu’au Mexique, où l’étude a été menée.

Dans l’étude, le cannabis fumé ne contenait que 2 à 10 % de la substance psychoactive THC. Dans certains États américains, la teneur en THC d’un joint moyen est entre 10 et 17 pour cent.

“Bien que des recherches plus approfondies soient nécessaires, ces résultats ouvrent une nouvelle fenêtre passionnante pour explorer les effets potentiels du cannabis dans le traitement de pathologies impliquant des déficits d’interactions sociales, telles que la sociopathie, l’anxiété sociale et le trouble de la personnalité évitante, entre autres”, a déclaré le co. -auteur Víctor Olalde-Mathieu, PhD, de l’Universidad Nacional Autónoma de México.