Fumer de l’herbe à Thanksgiving – The New York Times

Jusqu’à assez récemment, Danksgiving n’était pas beaucoup plus qu’un mot amusant que les fans de cannabis utilisaient pour fumer de l’herbe à Thanksgiving. Il est facile de voir comment le mot-valise est né : « excellent », un terme d’argot pour une herbe de haute qualité, s’inscrit dans le nom d’une fête qui fait appel à l’appétit, que l’on soit high ou non.

La marijuana récréative devenant légale dans plusieurs États, les produits à base de cannabis deviennent plus facilement disponibles et de plus en plus variés.

Steve Bloom, qui a été rédacteur en chef du magazine High Times de 1988 à 2007, a noté que son livre de 2008, “Pot Culture : The AZ Guide to Stoner Language Life”, ne mentionne pas le terme – une indication de la façon dont il est devenu récemment. populaire, bien qu’il ait souligné qu’une définition est apparue sur le site Web Urban Dictionary la même année. (Google recherche également le terme en général autour de Thanksgiving.)

“Le mot vient d’évoluer, comme beaucoup le font dans le lexique du cannabis”, a déclaré M. Bloom. Il a noté que la High Times Cannabis Cup, une compétition jugée, avait lieu chaque année à Amsterdam pendant la semaine de Thanksgiving. “Je suis sûr que quelqu’un a utilisé le terme à l’époque”, a-t-il déclaré.

On ne sait pas combien d’Américains organisent des dîners Danksgiving; la stigmatisation qui entoure encore la consommation de cannabis dans de nombreuses familles et lieux peut décourager les fêtards de partager leurs célébrations sur les réseaux sociaux. Mais il est prouvé que la consommation de cannabis augmente autour de Thanksgiving. En 2018, la National Highway Traffic Safety Administration a mené une #DitchDanksgiving campagne sur les réseaux sociaux, avertissant ceux qui ont participé de ne pas conduire sous l’influence.

Juste un jour avant les vacances se tient un autre événement faisant la promotion de la consommation de cannabis : le Green Wednesday, l’équivalent du Black Friday pour les acheteurs de weed. Les ventes en ligne de marijuana le mercredi vert de l’année dernière ont augmenté de 78% par rapport à la moyenne des trois mercredis précédents, selon les données fournies par Jane Technologies, une société qui commercialise la technologie de vente dans plus de 2 800 dispensaires dans 38 États.

La société de cannabis multi-états Ayr Wellness a embauché la société d’études de marché Suzy pour mener une «enquête d’achat Danksgiving 2022» qui a interrogé 1 600 Américains sur leurs habitudes en matière de mauvaises herbes de Thanksgiving. Quelque 90% des consommateurs de cannabis auto-identifiés interrogés ont déclaré qu’ils prévoyaient de faire des réserves pour les vacances.

Steven Osuna, un artiste de San Diego, a déclaré que la plupart des membres de sa famille consomment du cannabis à Thanksgiving. “Pour moi, c’est le croisement d’une drogue commune qui devient un plat d’accompagnement familial que j’adore”, a-t-il déclaré, ajoutant: “J’entends le mot” Danksgiving “assez longtemps que c’est ringard.”