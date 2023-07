Fumée visible dans le parc provincial Ellison

L’histoire sera mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles

On peut voir de la fumée provenant de la zone du parc provincial Ellison. (Ian Rice/Facebook)

Plusieurs personnes se sont tournées vers les médias sociaux pour signaler de la fumée dans le secteur du parc provincial Ellison.

L’incendie n’a pas encore été confirmé par BC Wildfire Service.

Plus d’informations seront fournies dès qu’elles seront disponibles.

Tout nouveau feu de forêt. Route latérale est juste à l’extérieur de Vernon. #BCWildfire

Dans le parc Ellison je pense ? pic.twitter.com/yFwfMRj8hq – bryan grahn (@bryangrahn) 9 juillet 2023

