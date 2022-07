Fumée sans cause connue signalée à Lake Country

De la fumée semble provenir de Finch Road à Lake Country à 15 h 15 le 25 juillet.

La fumée serait visible depuis le lac Okanagan. Les secours répondent à l’appel.

Aucune flamme n’a été confirmée.

Plus à venir.

