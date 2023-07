Fumée, étagères vides, gaz rationné : la fumée d’un feu de forêt ferme l’autoroute, isolant la Nation crie de Chisasibi

La chef Daisy House est rentrée chez elle dans sa communauté de Chisasibi dimanche dans un avion d’évacuation de 37 passagers presque vide.

Aux côtés de deux infirmières, elle est retournée dans la communauté de 5 000 habitants qui en est à la phase 1 de son évacuation – relocalisant environ 180 personnes loin de la fumée et des incendies de forêt dans la région.

Lorsque House a atterri après avoir été coincée à Montréal pendant des jours, elle s’est immédiatement remise au travail.

Depuis le 7 juillet, son équipe s’emploie à acheminer des fournitures de base en ville après la fermeture de la seule route entrant et sortant de la communauté – la Billy Diamond Highway -, interrompant les livraisons de nourriture et d’essence.

« Les étagères se vident à un rythme rapide », a déclaré House. « C’était mouvementé, stressant et très anxiogène. »

Un avion militaire Hercules a atterri à Chisasibi hier, livrant du ravitaillement après la fermeture de la route d’accès la semaine dernière. (George W. Napash)

« Tout doit être transporté par avion »

En règle générale, l’épicerie locale reçoit deux à trois livraisons par camion par semaine, a déclaré House. Mais depuis la fermeture de l’autoroute lundi, un avion militaire Hercules censé desservir la communauté n’a pu atterrir qu’une seule fois. House dit que le mauvais temps de lundi l’a empêché de faire le voyage.

« Maintenant, j’entends qu’ils ont des problèmes mécaniques. Nous attendons donc toujours l’approvisionnement alimentaire », a déclaré House. « Je pense que nous allons avoir quelques personnes frustrées si nous n’approvisionnons pas les étagères bientôt. Cela fait une semaine. »

La communauté de Chisasibi est à court d’approvisionnement en raison de la fermeture de la route, explique le chef Daisy House. Elle dit que deux cargaisons sont arrivées dans la communauté par avion. (Ryan Sam)

La communauté a même dû rationner l’essence. Les gens peuvent remplir leur voiture jusqu’à 40 $.

« Nous n’avons jamais transporté de nourriture par avion et jamais de carburant car c’est moins cher de le transporter par la route. Alors maintenant, tout doit être transporté par avion », a déclaré House.

« Si nous n’avions pas rationné le gaz, nous en aurions probablement épuisé maintenant. »

En plus de la diminution des approvisionnements en ville, House dit que certaines familles sont séparées à cause de la fermeture de la route tandis que d’autres connaissent des conditions extrêmement enfumées, surtout au début de la semaine quand il faisait presque complètement noir à 17 heures, dit House.

Elle espère que dans les prochains jours, la route rouvrira, permettant aux résidents et aux fournitures de rentrer. À défaut, elle suggère qu’un convoi pourrait être organisé à un moment sûr afin que les familles puissent être réunies.

Un voyageur le long de la route d’accès à Waskaganish lundi. Des convois ont été organisés dans certaines communautés cries depuis dimanche (Facebook)

« Jour après jour, ils continuent de penser qu’ils peuvent rentrer à la maison », a déclaré House.

« Le convoi, ça dépend du temps, ça dépend de la pluie et ça dépend des feux de forêt. Donc c’est heure par heure et jour par jour. »

Bien que la qualité de l’air se soit un peu améliorée au cours des derniers jours à Chisasibi, les autorités ont installé des abris aériens sécuritaires à la salle de banquet communautaire, à l’auditorium et à la maison des jeunes pour faire face à la fumée à proximité, signe de la dévastation des forêts luxuriantes. profiter tout au long de l’année, dit House.

« C’est un défi pour une communauté crie qui vit de la terre. C’est la partie la plus triste pour nous. Nous la regardons brûler », a déclaré House. « Nous nous débrouillons malgré tout. »

À un moment donné, les incendies de forêt à proximité ont rendu le ciel orange foncé à Chisasibi. (Sylvain Paquin)

1 600 transportés par Air Creebec

Air Creebec est l’une des compagnies aériennes qui évacuent plusieurs communautés le long de la côte avec un total de 1 600 personnes ayant été transportées par avion lundi matin, a déclaré la présidente Tanya Pash.

« Cela a été assez difficile », a déclaré Pash. « Nos pilotes sont très bien entraînés et ils font de leur mieux et c’est toujours une opération sûre. Cependant, si la fumée est trop épaisse et la visibilité trop faible, nous ne pouvons tout simplement pas atterrir. »

Travaillant avec des grossistes alimentaires locaux, elle dit que la compagnie aérienne, qui compte 16 avions en service, a commencé lundi à transporter du lait, du pain et d’autres produits essentiels.

« Nous avons eu beaucoup de chance, nos équipages ont fait du bénévolat dans les limites qu’ils pouvaient nous donner et cela a été un effort phénoménal », a déclaré Pash.

ÉCOUTEZ | Communautés cries en état d’alerte :

Québec AM11:18Les communautés cries en état d’alerte maximale Plusieurs communautés cries demeurent à divers stades d’évacuation en raison de la fumée des feux de forêt. Mandy Gull Masty est la grande chef de la nation crie d’Eeyou Istchee. Elle fournit les dernières mises à jour sur la situation.

L’autoroute est la « veine vitale » de la région, selon le grand chef

Chisasibi est à près de 16 heures de route de Montréal en voiture et la grande chef crie Mandy Gull-Masty affirme que l’emplacement des communautés cries ne fait qu’ajouter à la difficile saison des feux de forêt.

L’autoroute Billy Diamond a été fermée en raison d’incendies et de fumée dans la Nation crie. (Sylvain Paquin)

« La fermeture de l’autoroute qui traverse le territoire côtier de la Nation crie est vraiment le fil conducteur de l’activité à l’intérieur et à l’extérieur de la région », a déclaré Gull-Masty.

« Je pense que cela a été vraiment difficile pour les membres de la Nation crie. Vous savez, quand quelque chose comme ça se produit, bien sûr, il y a cette peur de l’inconnu, l’incertitude. »

Pour l’instant, dit-elle, la plupart des communautés évacuent à cause de la fumée car il n’y a pas de danger immédiat pour elles d’être touchées par l’incendie. Mais en avançant, elle craint pour l’avenir du territoire car il devient plus sensible aux incendies.

Lundi soir, il y avait 22 incendies actifs dans la province. Le gouvernement et l’agence de protection contre les incendies de forêt de la province ont décidé de lever l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert dans ou à proximité d’une forêt, en vigueur depuis mai.

« Je ne parlerai même plus de changement climatique. Il s’agit d’une crise climatique et la nation crie est constituée de réfugiés climatiques qui quittent notre territoire », a déclaré Gull-Masty.

« Cela a été sans précédent et je pense que même nos aînés ont indiqué que nous n’avions jamais vu la terre se comporter de cette façon. »