Fumée et flammes vues d’un bâtiment à North Kelowna

De la fumée et des flammes proviendraient d’un bâtiment potentiellement abandonné sur Adams Road à Kelowna.

La fumée a été signalée à environ 16 h 40 le 30 novembre.

Les pompiers sont actuellement sur place.

Un journaliste de Capital News est en route.

Plus à venir.

