Fumée de point chaud visible près de Glenmore et John Hindle à Kelowna

Le service d’incendie de Kelowna a été appelé sur un point chaud produisant de la fumée dans le secteur de Glenmore Road et John Hindle Drive peu avant 16 heures.

La fumée provient d’une zone située derrière les propriétés du chemin Glenmore détruites par l’incendie de forêt du lac Walroy.

Les résidents peuvent s’attendre à voir des points chauds dans la région pendant un certain temps et sont encouragés à appeler le numéro non urgent des pompiers pour signaler ceux qui se trouvent à proximité des propriétés.

L’incendie de forêt du lac Walroy est sous contrôle. La taille a été mise à jour pour la dernière fois le 1er septembre à 733 hectares.

