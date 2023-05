Fumée de feu de forêt : dans un environnement de mauvaise qualité, les Canadiens de l’Ouest sont invités à rester à l’intérieur

Alors que la qualité de l’air se détériore dans l’Ouest canadien au milieu de la fumée des feux de forêt en provenance de l’Alberta, un pneumologue exhorte les Canadiens de la région à garder leurs enfants à l’intérieur.

« Je déteste le dire… mais c’est comme dans ces – 40 C jours en janvier où vous gardez les enfants à l’intérieur pour la récréation. Je pense que si vous vivez dans l’Ouest canadien en ce moment, il serait conseillé de garder les enfants à l’intérieur pour la récréation et midi », a déclaré mercredi le pneumologue de l’Hôpital d’Ottawa, le Dr Shawn Aaron, à CTV News Channel.

Mercredi après-midi, Environnement Canada a publié des déclarations sur la qualité de l’air pour une grande partie de l’Alberta, de la Saskatchewan, de l’intérieur de la Colombie-Britannique et du sud du Manitoba. Dans certaines collectivités, comme Calgary, Edmonton, Winnipeg, Prince George, C.-B. et Prince Albert, Sask., Environnement Canada rapporte des valeurs de la cote air santé de 10+, considérées comme « à très haut risque ».

« C’est très préoccupant. La fumée des incendies de forêt a un certain nombre d’effets néfastes sur les poumons et sur les ondes et les gens doivent s’inquiéter », a déclaré Aaron.

La fumée des incendies de forêt entraîne la présence de particules fines, également appelées PM2,5, circulant dans l’air. Cela peut rendre le ciel brumeux et même donner au soleil une couleur rouge sang. Respirer ces fines particules, dit Aaron, peut entraîner une inflammation des poumons et peut être dangereux, en particulier pour les personnes souffrant de maladies pulmonaires préexistantes.

« Ce qu’il va faire, c’est provoquer une respiration sifflante, une oppression thoracique, de la toux et un essoufflement. Vous pouvez avoir ces symptômes si vous êtes exposé à la fumée d’un feu de forêt, que vous ayez ou non une maladie pulmonaire antérieure », a-t-il déclaré. « Si vous sortez dans cet environnement, surtout si vous faites de l’exercice dans cet environnement, vous êtes beaucoup plus susceptible d’avoir une inflammation pulmonaire et des lésions pulmonaires. »

Aaron conseille aux habitants de ces régions, en particulier les enfants, de rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées et d’allumer la climatisation, si possible. En particulier, il recommande d’éviter de faire de l’exercice à l’extérieur.

« Lorsque vous faites de l’exercice, vous augmentez votre ventilation minute, vous respirez proportionnellement plus de fumée et vous créez plus de lésions pulmonaires et d’inflammation pulmonaire », a-t-il déclaré.