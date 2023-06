Fumée à Ottawa : Mauvaise qualité de l’air prévue pour dimanche

Environnement Canada met en garde contre la mauvaise qualité de l’air dans la capitale alors que des panaches de fumée de feux de forêt en provenance du Québec recouvrent à nouveau le ciel, entraînant l’annulation d’événements extérieurs et la fermeture de nombreux équipements extérieurs.

Les festivals à travers la ville ont annulé ou modifié leurs horaires et les villes d’Ottawa et de Gatineau ont annoncé la fermeture des piscines extérieures et des plages.

Les prévisions météorologiques pour la ville prévoient une fumée généralisée tout au long de la journée et de la nuit.

La cote air santé (CAS) a atteint le niveau maximal de 10+ à 11 h. On prévoit qu’elle demeurera à ce niveau pendant le reste de la journée et la nuit. Le conseil au grand public est de réduire ou de reporter les activités intenses à l’extérieur, en particulier en cas de symptômes tels que la toux et l’irritation de la gorge. Les enfants, les personnes âgées et les personnes à risque, comme celles qui souffrent de problèmes pulmonaires chroniques, de maladies cardiaques ou qui sont enceintes, devraient également éviter toute activité intense et tout effort physique à l’extérieur, suggère Environnement Canada.

Une déclaration spéciale sur la qualité de l’air pour la ville indique que les conditions devraient s’améliorer lundi. Un avertissement de smog est en vigueur pour Gatineau.

Des incendies de forêt brûlent au Québec depuis des semaines, provoquant des conditions brumeuses à Ottawa tout au long du mois de juin. Le risque d’incendie a récemment donné lieu à des ordres d’évacuation dans de petits villages du nord-ouest du Québec près de la frontière avec l’Ontario.

Le Centre interservices des feux de forêt du Canada indique qu’il y a 473 incendies actifs à travers le pays, dont 242 sont hors de contrôle. Trois nouveaux incendies ont été signalés dimanche seulement.

Jusqu’à présent, environ 7,2 millions d’hectares, ou 72 000 kilomètres carrés, de forêt ont brûlé cette année. À titre de comparaison, la province du Nouveau-Brunswick a une superficie d’environ 73 000 kilomètres carrés.

Les experts notent que le changement climatique crée des conditions qui conduisent à des incendies de forêt plus forts et plus étendus, qui à leur tour propagent la fumée sur de vastes zones. La carte de prévision actuelle sur firesmoke.ca montre que la fumée affecte une grande partie de l’est du Canada et des étendues importantes du nord du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, avec une certaine quantité de fumée atteignant aussi loin au nord que le Grand lac de l’Ours dans les Territoires du Nord-Ouest.

LA VILLE D’OTTAWA ANNULE LES PROGRAMMES EN PLEIN AIR

La ville d’Ottawa a annulé tous les programmes et ligues récréatives de plein air gérés par la ville dimanche et toutes les pataugeoires et piscines extérieures ont été fermées. Les plages de la ville ont toutes un avis d’interdiction de baignade pour la journée.

Les splash pads restent ouverts et tous les programmes intérieurs restent inchangés.

La ville indique que les terrains de sport, les terrains de balle et les parcs de la ville resteront ouverts, mais les organisateurs peuvent faire des demandes d’annulation à la ville par le biais du processus de mauvais temps pour recevoir des crédits de compte, le cas échéant. Tous les programmes sans rendez-vous qui fonctionnent à l’extérieur seront déplacés à l’intérieur, dans la mesure du possible.

La programmation et les installations devraient fonctionner normalement lundi.

Un avertissement de mauvaise qualité de l’air affecte aujourd’hui les programmes de loisirs de la Ville d’Ottawa. La Ville a annulé les programmes récréatifs de plein air et les ligues qu’elle exploite directement; fermé toutes les pataugeoires/piscines extérieures ; et il y a un avis d’interdiction de nager sur les plages de la ville. https://t.co/MbuxFFXnAI pic.twitter.com/fCaFVfTYDa — Ville d’Ottawa (@ottawacity) 25 juin 2023

La ville de Gatineau a également annoncé la fermeture de ses plages et piscines extérieures dès 15 h.

FESTIVALS

Les courses du Festival de bateaux-dragons d’Ottawa à Mooney’s Bay se sont poursuivies jusqu’à dimanche matin, mais ont été annulées à 11 h 40, selon un communiqué publié dimanche après-midi. Les vendeurs ont été autorisés à rester ouverts jusqu’à 15 heures

Un porte-parole du Festival de jazz d’Ottawa a déclaré que la programmation de dimanche se poursuivait, mais que le festival surveillerait de près les conditions au fur et à mesure que la journée avancerait.

Escapade Music Festival a repoussé son heure d’ouverture dimanche à 14h30. Le festival a déclaré dans un communiqué qu’il surveillait l’IQAS.

Le Festival autochtone du solstice d’été d’Ottawa a annulé son pow-wow et d’autres activités de plein air dimanche.

Conditions de fumée aux écluses du canal Rideau au centre-ville d’Ottawa. 25 juin 2023. (Josh Pringle/CTV News Ottawa)

TRIATHLON ANNULÉ AU QUÉBEC

Un événement Ironman à Mont-Tremblant, au Québec. a été annulé en raison de la fumée des feux de forêt.

Dans un message sur son site Web, Ironman 70.3 Mont-Tremblant a déclaré avoir pris la décision d’annuler le triathlon de dimanche en consultation avec les autorités sanitaires provinciales.

« IRONMAN a mis en place des normes de sécurité strictes pour la qualité de l’air, qui n’ont pas été respectées et les prévisions ne suggèrent pas que l’IQA s’améliorera tout au long de la journée », indique le communiqué. « Il est toujours notre priorité d’assurer la sécurité de nos participants, spectateurs, bénévoles, personnel et de toutes les autres personnes impliquées dans l’événement. »

Mont-Tremblant et une grande partie du sud du Québec font l’objet d’un avertissement de smog d’Environnement Canada, qui met en garde contre la détérioration de la qualité de l’air et la mauvaise visibilité.

Il y a actuellement plus de 80 feux de forêt actifs au Québec.

Des triathlètes déçus se rassemblent sous un ciel enfumé à Mont-Tremblant, au Québec. le 25 juin 2023. La course Ironman 70.3 a été annulée en raison de la mauvaise qualité de l’air causée par les incendies de forêt dans le nord. (Image de courtoisie)

PRÉVISIONS POUR OTTAWA

Le maximum de l’après-midi de dimanche est de 25 C avec un humidex de 29. L’indice UV est de 10, ou très élevé, et la CAS devrait rester à 10+ tout au long de l’après-midi.

Les prévisions du soir et de la nuit incluent une fumée généralisée et une CAS de 10+. Le minimum est de 18 C.

Les prévisions de lundi sont enfumées le matin avec une CAS de 7, ou un risque élevé, tombant à un niveau de risque modéré de 4 le soir. Le maximum de lundi est de 26 °C avec un humidex de 34. Les prévisions annoncent également de 15 à 25 mm d’averses de pluie en après-midi avec un risque d’orage.

Les perspectives de mardi sont nuageuses avec des averses et un maximum de 25 °C.

Mercredi pourrait également voir des averses avec un maximum de 22 ° C.

–Avec des fichiers de CTV News Montréal et de La Presse Canadienne.