Fulton’s Pannell revendique le titre de 170 livres au 1A Oregon Sectional, plusieurs autres habitants se qualifient pour le tournoi d’État – Shaw Local

[ Photos from Day 2 of the Class 1A Oregon Sectional wrestling tournament ]

Ayden Rowley de Dixon (en haut) lutte contre Tharren Jacobs de Riverdale pour la troisième place à 113 livres lors de la section 1A de l’Oregon samedi. Rowley a remporté le match. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Shaun DeVries de Dixon soulève l’entraîneur adjoint Sebastian Quintana dans les airs après avoir remporté son match de demi-finale de consolation contre Braiden Damhoff de Fulton pour se qualifier pour la finale d’État dans la division de poids de 285 livres. DeVries a terminé troisième au 1A Oregon Wrestling Sectional samedi. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Brady Grennan de Newman (en bas) tente de briser l’emprise d’Emmett Nelson de Richmond-Burton lors du match pour la troisième place à 126 livres lors de la section 1A Oregon samedi. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Aaron Meenen de Rock Falls tient Wyatt Goossens d’Erie-Prophetstown lors d’un match de demi-finale de consolation de 120 livres au 1A Oregon Sectional samedi. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Andrew Alvarado de Woodstock Marian (à gauche) lutte contre Landon Blanton d’Amboy d’Amboy pour le championnat à 1113 livres à la section de lutte 1A de l’Oregon samedi. Alvardo a remporté le match. (Earleen Hinton/Shaw Media)