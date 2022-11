Fulton tombe face à Lena-Winslow en quart de finale 1A – Shaw Local

FULTON – Si les Lena-Winslow Panthers étaient une équipe apparaissant dans un jeu vidéo, leur cote de difficulté serait ridicule.

Les Fulton Steamers le savaient bien avant le match de quart de finale de classe 1A de samedi à Fulton, mais le savoir et pouvoir faire quoi que ce soit à ce sujet sont deux choses très différentes.

Les Steamers n’ont pas trouvé la bonne combinaison de boutons pour appuyer sur suffisamment de jeux, et les Panthers les ont fait payer avec des jeux explosifs à la Madden dans une victoire de 52-14.

Lena Winslow (12-0) avance pour rencontrer Forreston en demi-finale 1A. Ce sera la troisième fois que les deux programmes se rencontrent en demi-finale depuis 2017.

“Ils sont tellement bons, tellement bons”, a déclaré l’entraîneur de Fulton, Patrick Lower. “Vous devez jouer parfaitement et vous devez compter sur eux pour faire quelques erreurs. Je pense qu’ils ont fait une erreur en première mi-temps, et nous n’en avons pas profité.

“Vous aimeriez dire que” nous n’avons tout simplement pas bien joué “, mais ils ont beaucoup à voir avec cela. Ils sont bons, et vous devez être parfaits, et nous n’étions pas parfaits du tout. C’est la meilleure équipe et ils passent à autre chose.

Brayden Dykstra de Fulton lance une passe sur le terrain samedi lors d’un match de quart de finale 1A contre Lena-Winslow. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Les Steamers (9-3) ont reçu le coup d’envoi d’ouverture et ont momentanément déplacé le ballon, alors que le quart-arrière Brayden Dykstra s’est connecté avec Ethan Price sur une passe de 12 verges lors du deuxième jeu du match. L’entraînement a calé après cela, et un quatrième botté de dégagement est sorti directement des limites sur la ligne de touche Lena-Winslow.

Les Panthers ont pris le relais sur le Fulton 42, et après un gain de 2 verges par Gunar Lobdell, Jake Zeal a fait irruption à découvert pour un touché de 40 verges. C’était le premier de six jeux offensifs de plus de 40 verges pour Lena-Winslow.

Les Steamers ont été forcés de botter à nouveau après trois jeux, et cette fois, Lobdell a aligné le botté de dégagement au Fulton 40 et l’a rendu 34 verges, préparant les Panthers avec le premier et le but des six. Zeal a fait le reste, marquant lors du premier jeu sur une course de 6 verges pour donner à Lena-Winslow une avance de 14-0 avec 6 minutes à jouer au premier quart.

“C’était vraiment dévastateur”, a déclaré Ryan Eads, senior de Fulton. “C’était comme ‘Wow!’ et c’était tout de suite 14-0. On ne peut pas sortir comme ça.

“Ils sont juste une très, très bonne équipe de football. Je pense que nous avons joué un peu peur aujourd’hui, et ils ont eu raison de nous.

Dom Kramer de Fulton a réussi une prise samedi lors d’un match de quart de finale 1A contre Lena-Winslow. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Le deuxième quart est devenu le spectacle de Lobdell, alors que ses passes de touché de 57 et 45 verges ont placé Lena-Winslow fermement devant à 30-0 avec 6:42 à jouer dans la demie.

“Ils sont tellement fondamentalement sains dans tout ce qu’ils font”, a déclaré Lower. « Il n’y a rien d’extraordinaire ou de difficile à comprendre. C’est la partie qui est frustrante : vous savez ce qui s’en vient.

Fulton a répondu au deuxième touché de Lobdell avec son premier entraînement réussi. Le gros jeu était une passe de 57 verges de Dykstra à Price; l’achèvement a mis Fulton dans la zone rouge au Panther 12. Une autre passe à Price a placé Fulton au 5, et après une course de 4 verges par Eads, Joel Ford a marqué du 1.

Les Steamers ont ensuite forcé un trois et un retrait, et un botté de dégagement leur a donné une excellente position sur le terrain au Lena-Winslow 32. Mais après une course de 4 verges par Dykstra, les Steamers n’ont pas réussi à déplacer le ballon avec trois inachèvements consécutifs. La dernière incomplétude a attiré l’ire de la foule Steamer, qui voulait un appel d’interférence sur la passe à Kole Schipper.

Gunar Lobdell (à droite) de Lena-Winslow bloque une passe destinée au QJ Mangelsen de Fulton lors de leur quart de finale 1A samedi à Fulton. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Lors du troisième jeu du prochain drive, Zeal a fait le tour de la fin sur 60 yards pour un touchdown. Les Panthers ont ajouté un autre score sur une passe de touché de 41 verges à Zeal de Drew Streckwald alors que le temps expirait en première mi-temps. Le-Win est entré dans la pause en menant 44-7.

Lena-Winslow a continué à rouler après la mi-temps, alors que Gage Dunker a grondé 56 verges lors du premier jeu pour placer les Panthers au Fulton 15. Le-Win a franchi la barrière des 40 points au chronomètre quelques instants plus tard lorsque Streckwald a frappé Jace Flynn pour un 15 -passe de touché de triage.

Fulton a suivi cela avec un touché de six jeux et 63 verges couronné par un touché de 2 verges par Eads.

C’était la deuxième apparition consécutive en quart de finale pour les Steamers lors de leur deuxième saison dans le NUIC après avoir quitté les Three Rivers. Les quatre équipes de quart de finale de la moitié nord du groupe 1A appartenaient au NUIC.

“Je pense que depuis notre arrivée au NUIC, nous avons connu un grand succès”, a déclaré Eads. «Nous nous sommes définitivement améliorés au cours des deux dernières saisons. Cette conférence est vraiment géniale et nous rend définitivement meilleurs.