Fulton prend le contrôle d’Aurora Christian dans le premier tour des séries éliminatoires de classe 1A – Shaw Local

FULTON – Avec la possibilité que l’élan change complètement à la mi-temps du match éliminatoire de premier tour de classe 1A de samedi entre Fulton et Aurora Christian, les Steamers ont montré à quel point la maturité peut être essentielle en séries éliminatoires.

Fulton a refusé de laisser passer le long touché des Eagles lors du dernier jeu de la première mi-temps, et la défense a réussi un blanchissage en seconde mi-temps dans une victoire de 38-13.

«Nous parlons toujours de la façon dont ces matchs de football sont deux heures et demie de montagnes russes d’émotions – bons jeux, mauvais jeux, jeux fous, peu importe – et vous devez juste rester équilibré et juste continuez à jouer », a déclaré l’entraîneur de Fulton, Patrick Lower. “Et cette adversité là-bas à la fin de la première mi-temps, je pense que nous l’avons bien gérée, et c’est le signe d’une équipe qui mûrit et d’une équipe qui joue plutôt bien au football.”

Les Steamers (8-2) semblaient avoir pris le contrôle total dans la dernière minute de la première mi-temps, alors qu’ils prenaient le relais sur la ligne de 42 verges d’Aurora Christian avec 1:14 à faire après un court botté de dégagement. Face au troisième et au sixième du 38, Brayden Dykstra a lancé une passe parfaitement placée à Baylen Damhoff, qui a couru en dessous et l’a rattrapé dans la foulée dans la zone des buts pour une avance de 24-7 avec 40 secondes à jouer.

Mais Aurora Christian (5-5) a répondu, alors que Max Bray a complété des passes de 13 et 16 verges pour amener les Eagles à leurs propres 47. Le deuxième et le 10, avec seulement quatre secondes au compteur, Bray a pris le cliché et a lancé une bombe sur la ligne de touche droite à Owen Hampton, qui l’a attrapée dans la zone des buts après que le klaxon de la mi-temps ait retenti. Cela a réduit l’avance de Fulton à la mi-temps à 24-13, et les Eagles étaient prêts à recevoir le coup d’envoi de la seconde mi-temps.

Au lieu de baisser la tête, les Steamers se sont regroupés. Aurora Christian a obtenu un premier essai avant de lancer la série d’ouverture du troisième quart, puis Lukas Schroeder a interrompu son deuxième gros touché de la journée sur le cinquième jeu de Fulton pour une marge de 31-13.

“Quand vous voyez ce terrain ouvert devant vous, vos yeux s’écarquillent et tout ce à quoi vous pouvez penser, c’est simplement de garder le ballon et de continuer à courir, c’est incroyable”, a déclaré Schroeder. “Nous avons dit que nous allions nous arrêter et ensuite aller frapper, et c’est exactement ce que nous avons fait.”

« C’est ce dont nous avons parlé à la mi-temps. Personne ne voulait ça [touchdown] jouer pour arriver, mais c’est arrivé, et vous ne pouvez pas revenir en arrière et le rejouer », a déclaré Lower. “J’ai dit que la seule chose que nous puissions faire est de faire sortir notre défense, de les faire botter le ballon pour ramener le ballon à l’attaque, et de descendre et de marquer, et nous avons pu le faire.”

Aurora Christian a répondu avec un entraînement de 13 jeux dans la zone rouge, mais n’a pas pu capitaliser. Une pénalité de maintien sur le premier et le but de la ligne des 3 verges a annulé un touché, et les Eagles ont fini par lancer une passe incomplète au quatrième essai.

Fulton a ensuite mis le match sur la glace, se lançant dans un entraînement de 12 matchs et 89 verges qui a pris 8:28 de retard et s’est terminé avec le plongeon de touché de 3 verges de Joel Ford avec 4:44 restants. L’entraînement a été facilité par deux fautes personnelles et une pénalité pour conduite antisportive sur les Eagles, dont deux se sont produites dans la zone rouge.

« À la mi-temps, nous avions beaucoup de points positifs et nous nous sentions très bien. Et puis nous avons continué à nous tirer une balle dans le pied », a déclaré l’entraîneur d’Aurora Christian, David Beebe. « Nous obtenions une pénalité ou nous avions une passe ratée, et nous ne pouvions tout simplement pas démarrer. Je pense que nos jeunes ont montré aujourd’hui, et ils n’avaient pas la jeunesse que nous avions. Accordez-leur du crédit. Ils méritaient de gagner. Ils étaient la meilleure équipe aujourd’hui.

“Nous avons pris une grande partie du quatrième quart lors de cette dernière campagne de notation, nous avons en quelque sorte mis le clou dans le cercueil et nous l’avons fait”, a déclaré Lower. «Après ce score, nous nous sommes sentis assez à l’aise là-bas, puis il suffit de faire des tacles, de les faire travailler le ballon sur le terrain. Nous avons en quelque sorte joué à la prévention, je suppose, un peu, puis nous avons eu un revirement tardif. Vraiment fier de nos enfants de la façon dont ils ont joué.

Aurora Christian est entré dans le Fulton 30 lors de son dernier entraînement, mais Conner Sheridan a frappé Bray par derrière sur une course de 15 mètres et a forcé un échappé, qui a été récupéré par QJ Mangelsen de Fulton. Les Steamers ont obtenu deux premiers essais et ont manqué le temps en formation pour la victoire.

Schroeder a couru pour 124 verges et deux touchés en 13 courses, avec ses deux points marquants couvrant 40 et 32 ​​verges. Ryan Eads a réussi 15 courses pour 66 verges, et Ford a ajouté 27 verges et le dernier touché en sept courses. Dykstra a été 7 en 11 passes pour 91 verges, avec Damhoff (54 verges) et Eads (20 verges) attrapant tous les deux trois passes et comptant pour un touché.

« Le plan de match était incroyable, les deux trios ont joué de façon incroyable. Je dois donner tous mes accessoires à ma ligne offensive, ils ont joué leur cœur. Et mon dos a également bloqué de façon incroyable », a déclaré Schroeder. «Nous avons tout de suite pris l’élan, et vous ne pouvez tout simplement pas le redonner. Quand vous les martelez comme ça, ils finiront par se fatiguer, et nous avons juste continué à les attaquer et à les épuiser.

Les Steamers voulaient donner le ton dès le départ, et c’est exactement ce qu’ils ont fait. Schroeder a brisé le troisième jeu du match pour un touché de 40 verges, puis Zane Pannell a limogé Bray lors du premier jeu des Eagles.

“C’était vraiment bon. Toute la semaine, nous avons travaillé sur des matchs en jeu, et le premier jeu, j’ai dit à mon entraîneur que je pensais que nous devrions l’exécuter, et il a fini par l’appeler, et cela se traduit par un sac », a déclaré Pannell, qui avait trois sacs par jour. «Ils étaient définitivement plus gros que nous ne le pensions au départ. Nous avons regardé un film sur eux et nous ne nous attendions pas à ce qu’ils soient aussi gros qu’eux, mais nous avons dominé. J’ai l’impression que nous l’avons intensifié à coup sûr ce week-end. Je pense que tout le monde a fait un travail formidable. Notre ligne a été très bonne cette année et je pense que nous continuerons à bien jouer en séries éliminatoires.

Fulton a couru 38 fois pour 220 verges, tandis qu’Aurora Christian n’a réussi que 83 verges en 21 courses. Bray a récolté 69 verges en 17 courses et 18 en 29 passes pour 214 verges et deux touchés, tous deux à Hampton, qui a terminé avec six attrapés pour 119 verges. Jalen Carter a ajouté six attrapés pour 68 verges pour les Eagles.

« Nous avons eu du mal offensivement aujourd’hui. Donnez du crédit à Fulton, ils ont fait de belles choses. Ils nous l’ont apporté et nous ne nous en sommes pas occupés », a déclaré Beebe. « C’est une bonne expérience en séries éliminatoires pour notre jeune équipe, mais je dois être honnête avec vous, cette histoire vieillit. Quoi que nous ayons à faire pour changer cela, cette formule ne fonctionne pas. Nous allons donc apporter des modifications.

Après le premier score de Fulton, Aurora Christian a botté et Fulton l’a retourné sur les bas. Les Eagles ont ensuite eu un entraînement de sept jeux et 48 verges, et Bray s’est connecté avec Hampton à 16 verges pour égaliser le score 7-7.

Après deux coups d’envoi hors limites, Fulton a pris le relais à l’Aurora Christian 43 et a marqué en quatre jeux, alors que Dykstra lançait une passe swing à Eads, qui a cassé un tacle et sprinté à partir de 16 mètres pour une avance de 14-7. Les Steamers ont ensuite forcé un botté de dégagement, et une passe de 17 verges sur les troisième et 11 a mis en place le placement de 31 verges d’Endi Qunaj pour une avance de 17-7 avec 6:14 à faire au deuxième quart.