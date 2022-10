Fulton marque en retard, retient Forreston pour la victoire sur la route NUIC – Shaw Local

FORRESTON – Dans les montagnes russes d’un match de football qui comportait des balançoires sauvages, des gaffes d’équipe spéciale, des pénalités, des revirements et des appels contestés, Fulton a tenu bon pour battre Forreston 30-28 dans un match NUIC vendredi soir.

“Nous avons eu de la chance que le temps se soit écoulé à la fin”, a déclaré l’entraîneur de Fulton, Patrick Lower. “Ce n’était pas joli, et nous avons eu de la chance de sortir avec la victoire.”

Dom Kramer a lancé une passe de touché en option demi-arrière à Baylen Damhoff en triple couverture avec 3:22 à faire pour la marge finale de la victoire.

“Nous venons de jouer ce jeu cette semaine”, a déclaré Kramer. “Je viens de le vomir et il a attrapé.”

Le score est tombé sur le troisième essai et l’entraîneur de Forreston, Keynon Janicke, a senti que le dos était en mouvement et a protesté avec véhémence contre le non-appel.

“J’étais nerveux en entrant”, a déclaré Damhoff. “Mais, mon entraîneur a dit que j’étais plus grand que tout le monde et que j’allais chercher le ballon.”

Owen Mulder de Forreston saute par-dessus une pile de joueurs pour remporter un premier essai vendredi soir contre Fulton. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Forreston a devancé Fulton de 130 mètres, mais a été blessé par de nombreuses erreurs, la plus grave permettant à Conner Sheridan de prendre un coup de pied de pétard à 60 mètres pour un touché avec 10 secondes à jouer en première mi-temps.

“Nous ne pouvons pas avoir cela”, a déclaré Janicke. «Nous avons joué assez bien pour avoir un chronomètre en cours d’exécution en première mi-temps, mais nous avons commis trop d’erreurs. Cela nous a fait mal toute l’année.

Fort de deux touchés de Johnny Kobler et d’un autre de Micah Nelson, Forreston s’est remis d’un revirement précoce pour prendre une avance de 22-3 avant le score de Sheridan. Les Cardinals avaient 369 verges d’attaque totale.

En seconde période, les Steamers ont réalisé leur entraînement le plus impressionnant, parcourant 63 verges en 14 jeux pour tirer à moins de 22-16 sur un touché de 2 verges de Lukas Schroeder. Ils ont converti deux fois le quatrième essai pendant le trajet.

Ben Fosdick a ensuite eu une interception après que Ryan Eads ait aveuglé le quart-arrière de Forreston, Brock Smith. Lors du jeu suivant, c’est Brayden Dykstra (12 en 23 passes, 134 verges, INT) qui a trouvé Damhoff pour une bombe de 39 verges et une avance de 23-22, leur première depuis qu’un panier d’Endi Qunaj a fait 3-0.

Micah Nelson de Forreston obtient un bloc de Kaleb Sanders alors qu’il dirige le ballon vendredi soir contre Fulton. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Fulton a eu une chance d’augmenter l’avance après avoir bloqué un botté de dégagement, mais une défense dévouée de Cardinal a forcé un trois-and-out.

C’est là que Smith a pris les commandes. Ce fut d’abord une course de 17 verges, puis une randonnée de 15 verges qui a attrapé 15 verges supplémentaires sur une pénalité de masque facial. Dans ce que Janicke pensait être un coup de sifflet par inadvertance, Smith s’est libéré et a couru intact dans la zone des buts.

« Nous avons joué avec beaucoup de cœur », a déclaré Janicke.

Pourtant, c’était un premier et 10 à la ligne des 31 verges, et Smith a finalement trouvé la ligne de but cinq jeux plus tard pour une avance de 28-23 Forreston au milieu du quatrième quart.

“Forreston est tellement discipliné dans ce qu’ils font”, a déclaré Lower.