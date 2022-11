Fulton exclut Rockford Lutheran et s’éloigne pour la victoire en séries éliminatoires 1A au deuxième tour – Shaw Local

Après une bagarre défensive en première mi-temps samedi, Fulton s’est retiré après la mi-temps pour vaincre Rockford Lutheran 28-0 lors de leur match de deuxième tour de classe 1A à Rockford.

Les équipes ont joué sans but au cours du premier quart et les Steamers ont pris une avance de 6-0 sur le plongeon de touché de 1 verge de Joel Ford avec 3:30 à faire en deuxième période. Le score a été établi par la passe de 47 verges de Brayden Dykstra à Ethan Price.

C’est la défense qui a aidé Fulton à se retirer en seconde période. Baylen Damhoff a intercepté une passe lors de la première possession de Lutheran au troisième quart, ce qui a permis à Ryan Eads de marquer une course de 1 mètre avec 9:09 à jouer au troisième. Lukas Schroeder a ajouté une course de touché de 1 verge seulement trois minutes plus tard pour une avance de 20-0, et Conner Sheridan a mis le match sur la glace avec un retour d’interception de 10 verges pour un touché avec 6:50 restants.

“Nous avons été opportunistes défensivement, c’est sûr”, a déclaré l’entraîneur de Fulton, Patrick Lower. «Nous avons joué avec le vent dans le dos au troisième quart et les avons épinglés profondément. Baylen a obtenu l’interception et nous avons pu l’intercepter à partir de là. Je pensais que nous possédions le troisième trimestre et je me sentais bien là où nous étions à l’époque; même s’ils avaient le vent au quatrième quart, nous étions encore en avance de trois points.

C’était le deuxième match consécutif où les Steamers ont pu se retirer en seconde période contre une équipe 1A qui joue principalement des équipes 3A et 4A dans leur conférence pendant la saison régulière. Une semaine après avoir exclu Aurora Christian dans la seconde moitié de son match éliminatoire de premier tour, Fulton a exclu Lutheran – qui joue dans la Big Northern Conference difficile – pour tout le match.

“Au cours des deux dernières semaines, nos enfants ont pu affronter des équipes qui jouent une compétition plus importante”, a déclaré Lower. “Quand vous dites Big Northern, vous savez que c’est du bon football. Nos enfants ont été capables de faire ce que nous avons fait aujourd’hui contre une équipe difficile dans des conditions défavorables, et ils ont géré toute adversité qui nous a frappés et a continué à jouer. C’est probablement la chose dont je suis le plus fier. »

Schroeder a couru pour 146 verges et un touché en 20 courses, et Eads a ajouté 14 courses pour 41 verges et un score. Dykstra a terminé 3 en 8 en passant pour 84 verges.

Fulton rentre chez lui la semaine prochaine pour un match de quart de finale 1A contre Lena-Winslow dans l’une des deux batailles entre les équipes NUIC. Forreston accueille Dakota dans l’autre quart de finale du North Bracket.