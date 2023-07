Fulton espère poursuivre la tendance du succès – Shaw Local

Les Fulton Steamers se sont bien intégrés au cours de leurs deux premières saisons à la Northwest Upstate Illini Conference. Maintenant, un nouveau groupe de Steamers est là pour prouver qu’ils peuvent suivre le succès des deux dernières années.

Après des deuxièmes places dans le NUIC et des voyages consécutifs aux quarts de finale de classe 1A en 2021 et 2022, Fulton a perdu de grandes classes seniors après les deux saisons. Cela laisse la plupart des places de départ ouvertes et doit être remplie par des joueurs moins expérimentés qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu dans le passé.

Mais l’équipe de cette année est un peu rassuré par le fait que les seniors de l’année dernière étaient un peu dans le même bateau. Beaucoup d’entre eux ont dû attendre leur tour derrière les joueurs devant eux, et ils sont sortis et ont trouvé le même succès lorsqu’ils ont eu leur chance lors de leur saison senior, égalant le record de 9-3 de 2021.

« Nous avons perdu 19 seniors par rapport à l’année dernière, mais à l’approche de cette année, nous réalisons qu’un groupe de ces seniors n’a pas eu beaucoup de temps de jeu en tant que juniors non plus, et ils ont quand même bien performé, donc nous pensons que nos seniors cette année peut entrer et bien performer aussi », a déclaré le senior Baylen Damhoff.

[ Photos from Fulton football camp ]

Les principales pertes de l’attaque de l’an dernier sont le quart-arrière Brayden Dykstra (1 583 verges par la passe, 16 touchés), le demi offensif Lukas Schroeder (812 verges au sol, 5,8 verges par course, 12 touchés), le demi offensif/receveur/retourneur/arrière défensif Ryan Eads (646 verges au sol, 43 attrapés pour 403 verges, 14 touchés au total, TD de retour de coup de pied, cinq interceptions), le receveur Ethan Price (13 attrapés, 254 verges, 2 touchés) et le joueur de ligne de la première équipe de tous les États Braiden Damhoff, qui avait également 78 plaqués, sept plaqués pour une défaite et un sac en défense.

Également de ce côté du ballon, le joueur de ligne Zane Pannell (137 plaqués, 17 TFL, 3 sacs, 6 échappés récupérés) et les secondeurs Conner Sheridan (132 plaqués, 5 TFL, 5 INT, 1 INT-retour TD), Joel Ford (124 plaqués, 19 TFL, 3 sacs) et Ben Fosdick (108 plaqués, 9 TFL, 2 sacs, 3 INT) laissent de grandes chaussures à remplir.

Et dans les équipes spéciales, la mention honorable du botteur de tous les États Endi Qunaj était une arme clé après avoir frappé 45 PAT et sept buts sur le terrain tout en démarrant 22 touchés.

« Nous devons juste remplir ces places, continuer à travailler pour nous améliorer. Nous devons intervenir et remplir leurs places et essayer de jouer de notre mieux », a déclaré Trevor Tiesman, senior. «Je pense que cela nous donne confiance de voir ces gars-là avoir ce succès. Je pense que les gars que nous avons à venir vont très bien combler les places. Je pense que nous sommes assez gros cette année, et la ligne doit vraiment se remplir; nous avons perdu notre gars Braiden, il était notre ancre, donc ce seront de gros souliers à remplir. Mais je pense que notre ligne va être plutôt bonne cette année, et partout ailleurs, nous avons de bons joueurs.

Les joueurs de football de Fulton effectuent des exercices pendant le camp le mardi 18 juillet 2023. Les Steamers auront de gros souliers à remplir sur les lignes offensives et défensives cet automne. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

L’entraîneur de longue date Patrick Lower aime ce qu’il a vu jusqu’à présent cette intersaison. Entamant maintenant sa 17e saison en tant qu’entraîneur-chef des Steamers et 24e en tant qu’entraîneur dans le programme, il a vu beaucoup de classes solides aller et venir, et pense que la tradition est une grande partie du succès de Fulton.

« Je pense que ça donne le ton. Espérons qu’avec le succès que nous avons eu ces dernières années, nous pourrons en quelque sorte continuer à rouler un peu », a-t-il déclaré. «Mais beaucoup de jeunes gars vont devoir faire leurs preuves. Nous avons beaucoup de coaching à faire et beaucoup de travail à faire, mais nos enfants sont très réceptifs à cela et comprennent le processus.

Moins de crédits qu’à la continuité du programme.

« Je pense que cela vient du fait d’être ici avec une certaine longévité et d’avoir essentiellement les mêmes assistants que nous avons eu pendant toutes ces années », a déclaré Lower. « Je dis toujours que la chose dont je suis le plus fier, c’est que depuis 1968, nous avons eu quatre entraîneurs au Fulton High School dans le football, et je pense que c’est plutôt cool. »

Cette chaîne a commencé avec Dale Giesler (1968-82), suivi par Al Schuitema (1984-88) et Jim Proud (1983, 1989-2006). Darel Mensch a lancé la tendance des entraîneurs à rester pendant au moins cinq saisons, entraînant de 1955 à 1958 et de nouveau de 1962 à 1967.

Non seulement les enfants grandissent dans le programme en voyant comment les choses sont faites avant eux, mais ils voient ce qu’il faut pour réussir – et ils sont impatients de montrer ce qu’ils peuvent faire et de répondre à ces attentes élevées.

«Je ressens une certaine faim de la part des gars, et je sens juste que l’idée que ces enfants savent à quoi s’attendre et savent ce que nous attendons d’eux est grande pour nous. Nous continuons en quelque sorte avec la tradition, et continuons à travailler dur et, espérons-le, à mettre un bon produit sur le terrain tous les vendredis soirs », a déclaré Lower. « Mais vraiment, juste enseigner le football et laisser ces enfants comprendre, et maintenant c’est leur chance de faire leurs preuves, et nous en sommes ravis – et ils le sont aussi. »

Les joueurs de football de Fulton effectuent des exercices pendant le camp le mardi 18 juillet 2023. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

En tant que receveur partant depuis trois ans, Baylen Damhoff – qui a capté 50 passes pour 637 verges et neuf touchés l’automne dernier – est l’un des rares joueurs à revenir cette saison avec beaucoup d’expérience universitaire. En plus de ses trois années de basketball universitaire, il est à l’aise dans un rôle de leadership alors qu’il entame sa dernière année de lycée.

« J’ai joué à l’université lors de ma deuxième année, j’ai donc beaucoup appris et je peux transmettre un peu de sagesse aux jeunes joueurs et les aider », a-t-il déclaré. « On a l’impression que nous devons être à la hauteur des attentes ou que les gens pourraient un peu décevoir notre classe, et nous ne voulons pas que cela se produise. »

Tiesman revient également après avoir obtenu pas mal de clichés la saison dernière, en particulier à l’arrière défensif. Il dit qu’au lieu de ressentir la pression de la tradition de succès de Fulton, l’équipe de cette année l’a utilisée comme motivation pour continuer à gagner.

« Cela signifie beaucoup d’être le prochain groupe à continuer », a-t-il déclaré. « Nous devons simplement continuer à travailler dur sur le terrain et dans la salle de musculation. Nous devons entrer dans chaque match en voulant gagner et en pensant que nous pouvons gagner. Nous devons être confiants; jouer avec confiance est la clé.

Et tout commence à l’intersaison, qui se passe bien.

«Notre salle de musculation a été assez bonne cette année, nous avons eu beaucoup de chiffres là-dedans. Cela va être une grande clé pour nous, et amener tout le monde ici; nous ne pouvons pas manquer ces entraînements, car ils sont importants lorsque la saison arrive », a déclaré Tiesman.

« Cela commence dans la salle de musculation avec notre entraîneur de musculation, Jared Wessels, qui fait un excellent travail avec les enfants. Nous avons eu de bons entraînements cet été », a déclaré Lower. « Nous n’utilisons pas trop nos journées de contact, juste assez pour leur donner en quelque sorte le goût du football, puis quand nous commencerons le 7 août, ils seront à fond. Nous sommes à environ 55 enfants, ce qui est bien pour nous – nous en voulons toujours plus et nous en prendrons toujours plus, mais c’est plutôt bien pour nous.

Les joueurs de football de Fulton effectuent des exercices pendant le camp le mardi 18 juillet 2023. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

Entrant dans leur troisième année dans le NUIC, les Steamers commencent à se sentir à l’aise dans la ligue après avoir vu chaque équipe en tête-à-tête au moins deux fois. Ils ont battu toutes les équipes du NUIC au moins une fois, à l’exception de Lena-Winslow, double championne en titre de l’État 1A, qui a battu Fulton à la fois en saison régulière et en quarts de finale au cours de chacune des deux dernières années.

Mais avec l’expérience passée contre des ennemis désormais familiers, les Steamers savent ce qu’il faut pour participer à la meilleure conférence 1A de l’État.

« Cela nous donne un peu plus de confiance, mais je peux certainement dire qu’il y a des choses auxquelles nous ne sommes pas encore complètement habitués – comme le jeu de course de Lena, qui est toujours si bon. Mais j’ai l’impression que nous nous sommes habitués à beaucoup d’équipes », a déclaré Damhoff. « DuPec, nous les avons battus l’an dernier dans un très bon match, et nous avons également battu Forreston dans quelques bons matchs. J’ai l’impression qu’au cours des deux dernières années, nous nous sommes habitués aux styles physiques de ces équipes, et cela nous aidera cette saison.