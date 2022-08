Fulton compte sur la haute direction et un jeu de passes solide pour maintenir le programme en marche – Shaw Local

FULTON – Avec la pratique sportive des lycées officiellement ouverte dans l’Illinois à partir de lundi, les équipes sont de retour à leurs opérations normales et processus de reconstituer le puzzle des alignements de départ et des tableaux de profondeur.

Alors que la saison de football approche à grands pas, l’excitation est dans l’air sur les terrains d’entraînement de tout l’État. Pour les Fulton Steamers, ce n’est pas différent.

“Très excité. Lorsque vous avez une aussi bonne course en séries éliminatoires que nous l’avons eu l’année dernière, cela vous donne très envie de revenir la saison prochaine », a déclaré l’entraîneur de Fulton, Patrick Lower. “Nous sommes ravis de commencer à enseigner le football à ces enfants.”

« Nous sommes vraiment excités. Tout le monde a travaillé très dur. C’était amusant », a déclaré le QB / DB Brayden Dykstra. « Puisque nous avions déjà un camp d’équipe, nous sommes prêts à partir. Tout le monde est prêt. Nous savons ce que nous faisons.

Après un record de 9-3 et une apparition en quarts de finale de classe 1A en 2021, les Steamers ont de grands espoirs pour la nouvelle saison.

Après avoir grincé par Galena, 14-13, lors de la semaine 1 de la saison dernière, ils espèrent un meilleur début de 2022.

“Ce fut un match difficile pour nous offensivement”, a déclaré Lower. «Je sais que Galena a beaucoup à voir avec leur défense; nous avons gagné le match, mais nous avons été déçus de la façon dont nous avons joué, et nous voulons prendre un bien meilleur départ le 26 août chez nous.

Bien que Fulton ait 19 seniors sur la liste cette année, beaucoup d’entre eux manquent d’une vaste expérience de jeu. Il sera essentiel de mettre rapidement les nouveaux partants seniors au courant alors que les Steamers essaient de naviguer dans un calendrier NUIC difficile.

Les semaines 3 à 5, en particulier, ressemblent à un gant, alors que Fulton parcourt une heure et demie au nord-est pour affronter le champion en titre de la conférence Durand-Pecatonica, puis accueille la centrale électrique du Michigan Muskegon Catholic Central, avant de reprendre la route pour combattre deux – Lena-Winslow, championne d’État de classe 1A en titre. Forreston attend également la semaine 7, après une saison 8-3 et une deuxième place au NUIC.

Zane Pannell de Fulton travaille contre un bloqueur d’Ottawa Marquette lors de leur match de deuxième tour en séries éliminatoires la saison dernière. Pannell est de retour pour ancrer les lignes des Steamers cet automne. (Katy Arnold)

«Nous avons quelques gars, nous avons des juniors qui vont monter en puissance. Nous avons pas mal de seniors qui auront beaucoup de temps de jeu, et ils pourront faire les choses qu’ils doivent faire pour nous rendre meilleurs », a déclaré Lower. «Nous sommes un groupe de vétérans avec beaucoup de seniors, mais nous avons beaucoup de seniors qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Je pense que nos gars se préparent et s’habituent à la vitesse du football universitaire [will be our biggest challenge this year].”

Bien que les Steamers manquent quelque peu d’expérience de jeu universitaire des deux côtés de la ligne, le senior OL / DL Zane Pannell est convaincu que ses coéquipiers intensifieront et rempliront admirablement ces rôles.

« Nous sommes moins expérimentés sur la ligne, mais nous y serons certainement bons car Logan [Rathburn] est nouveau », a déclaré Pannell. “Nous avons des juniors qui doivent intensifier.”

Le champ arrière sera un peu différent sans le RB Keegan VanKampen de la première équipe All-State IHSFCA 2021, qui a obtenu son diplôme ce printemps, mais le RB senior Ryan Eads est prêt à prendre certains de ces clichés et à combler le vide avec une poignée de nouveaux arrivants. Les seniors Lukas Schroeder et Ben Fosdick, et le junior Jimmy Crimmins ajoutent à la rotation du champ arrière cette année.

Les partants de retour des séries éliminatoires de l’année dernière incluent Eads, Pannell, senior OL / DL Braiden Damhoff, senior TE Ethan Price, junior WR / LB Baylen Damhoff, senior DB Conner Sheridan et senior K Endi Qunaj.

Après avoir participé au camp d’été 7 contre 7 et à deux entraînements réguliers cet été, Dykstra et Pannell ont convenu que le jeu de passes sera une force cette année.

Dykstra a identifié un candidat possible à l’attaque.

“[WR/DB] Trevor Tiesman va être junior. Je pense qu’il va intensifier et jouer un rôle important en défense et en attaque cette année », a-t-il déclaré.

Pannell voit un autre faiseur de différence potentiel dans les tranchées.

“[Senior OL/DL] Logan Rathburn, il revient de l’école à la maison, et je pense qu’il va faire du bien à notre ligne », a-t-il déclaré.

Fulton accueillera Galena le 26 août à 19 h pour son ouverture de saison.