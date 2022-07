Fulton cherche à recharger avec une grande classe senior – Shaw Local

FULTON – Après une saison 2020 modifiée par COVID, l’équipe de football de Fulton a repris sa voie gagnante en revenant à un calendrier complet en 2021, compilant un record de 9-3 et atteignant les quarts de finale de la classe 1A de l’IHSA.

En 2022, les Steamers tenteront de reproduire ce succès tout en s’appuyant fortement sur une nouvelle génération de partants seniors.

Bien que la liste compte 18 seniors cette année, elle manquera quelque peu d’expérience de jeu. Seule une poignée de ces seniors reviennent partants, donc Fulton se tournera vers de nombreux remplaçants de l’année dernière pour remplir ses rôles vacants d’il y a une saison.

«En gros, nous avons trois ou quatre [returning starters]. Pas beaucoup », a déclaré l’entraîneur de Fulton, Patrick Lower. «Nous avons été dominés par les seniors en fait ces deux dernières années. Nous avons 18 seniors, ce qui est formidable, mais beaucoup d’entre eux n’ont pas vu une tonne de temps, donc il y a un gros point d’interrogation là-bas.

«Nous avons le retour du joueur de ligne offensive senior Braiden Damhoff, puis nous avons Ryan Eads, un porteur de ballon pour nous. Et ces deux gars ont joué la majorité du temps l’année dernière. Ethan Price aussi, en bout serré. Et puis plusieurs gars qui ont joué au hasard, ici ou là.

L’un des groupes de positions les plus durement touchés par la promotion de ce printemps a été la ligne offensive. Damhoff est le seul partant de retour dans les tranchées pour Fulton cette année.

Conner Sheridan de Fulton se prépare à affronter le quart-arrière d’Ottawa Marquette Alex Graham (9) lors de leur match éliminatoire de deuxième ronde de classe 1a au stade Gould à Ottawa le 6 novembre 2021. (Katy Arnold)

Bien que les Steamers comptent sur de nombreux nouveaux partants en 2022, ils aiment toujours leurs chances de bien performer cette saison.

“J’ai l’impression que nous avons beaucoup de jeunes ici qui peuvent vraiment nous aider, et je ne pense pas que perdre nos seniors affectera notre progression cette saison”, a déclaré Damhoff. “Je pense que nous allons avoir un très bon jeu de passes cette saison avec Brayden Dykstra de retour comme quart-arrière.”

“Nos attentes sont de continuer à peu près ce que nous avons fait l’année dernière”, a déclaré Eads. «Nous avons eu beaucoup de seniors qui nous ont quittés l’année dernière, mais je pense que nous avons beaucoup de remplaçants et beaucoup de juniors qui sont maintenant des seniors qui peuvent facilement remplir ces rôles. Mais j’espère faire encore mieux. »

Deux matchs qui se démarquent au programme cette année sont la semaine 4 contre Muskegon (Michigan) Catholic Central et la semaine 5 contre la championne en titre de la classe 1A, Lena-Winslow. Les Panthers ont infligé à Fulton sa défaite de fin de saison, 54-28, en quarts de finale de l’IHSA l’an dernier, et ont également remporté leur match de la semaine 5, 54-7.

“Le calendrier est vraiment devenu un peu plus difficile cette année parce que vous avez non seulement vos équipes qui sont vraiment solides dans la conférence, mais nous affrontons également une équipe hors conférence du Michigan qui est une centrale électrique pérenne de la région de Muskegon », a déclaré Lower. « Ce sera donc notre match de la semaine 4, et ce sera difficile. Mais chaque semaine, tu dois être prêt à jouer, donc nous allons juste jouer un match à la fois.

“J’aime notre emploi du temps”, a déclaré Eads. « Nous avons Muskegon qui vient du Michigan. Je pense que ce sera un bon match. À peu près la même chose que l’an dernier, alors nous espérons juste remporter quelques victoires.

Le botteur de Fulton Endi Qunaj regarde son panier diviser les montants alors que le quart-arrière Brayden Dykstra tient lors d’un match la saison dernière. Qunaj est de retour en tant que botteur des Steamers, et Dykstra sera de retour pour diriger l’attaque cette saison. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Avec autant de postes de départ à pourvoir depuis l’an dernier, Lower a encore une idée de l’équipe de cette année.

Au début, cependant, il a été encouragé par ce qu’il a vu au camp d’été.

« Une bande de bons enfants, des enfants qui travaillent dur. Quand on a quelque chose [going on], ils sont là, ils s’améliorent », a déclaré Lower. « Ils parlent, ils écoutent. Ils veulent être bons, et c’est bien. Je pense que les cours de ces dernières années ont en quelque sorte donné le ton à ce que nous attendons des enfants, et je pense qu’ils veulent juste emboîter le pas, et ils vont faire tout ce qu’ils peuvent pour y parvenir.

Fulton ouvrira sa saison le 26 août à domicile contre Galena à 19h