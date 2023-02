Full Swing sur Netflix : la série documentaire PGA Tour peut-elle suivre le succès de la Formule 1 et amener de nouveaux fans au golf ? | Nouvelles du golf

Justin Thomas (à gauche) et Jordan Spieth (à droite) dans le nouveau documentaire Netflix Full Swing. Cr. © 2023 Netflix

L’ancien numéro un mondial Jordan Spieth espère que le PGA Tour pourra suivre les traces de la Formule 1 et amener un nouveau public au golf avec le lancement d’une nouvelle série Netflix dans les coulisses.

Bat son plein est une nouvelle série immersive qui suit certains des plus grands noms du golf tout au long de la saison du PGA Tour, à la fois sur et hors du parcours, avec des caméras couvrant également les quatre majors masculines et l’histoire de la lutte pour le pouvoir impliquant le golf LIV soutenu par l’Arabie saoudite. circuit.

Les huit épisodes sont disponibles à partir du mercredi 15 février sur Netflix – accessible aux clients Sky via Sky Q et Sky Glass – avec Spieth rejoignant des joueurs tels que Justin Thomas, Rory McIlroy, Collin Morikawa, Scottie Scheffler et Matt Fitzpatrick dans une ligne stellaire- en haut.

Matt Fitzpatrick fait partie des joueurs à figurer dans Full Swing. Crédit : Netflix © 2023

Formule 1 : conduire pour survivre a reçu des critiques élogieuses depuis ses débuts en 2019, avec ses images et interviews inédites, et Spieth est impatient de voir si un équivalent golfique peut susciter le même intérêt.

“Eh bien, je suis un fan de F1 à cause de Drive to Survive”, a déclaré Spieth. “Je fais partie des millions d’Américains qu’il a atteints et qui sont sortis de votre base de fans typique de F1, qui était déjà massive et mondiale.

“Pour que le golf voit le succès de Drive to Survive et ait ensuite l’opportunité de faire partie d’essayer de sortir de la base de fans de golf typique, un peu ce que [F1] a fait, devenir mondial avec elle. 250 millions de membres (total approximatif de Netflix) est plus grand que votre typique qui se connecte pour voir une partie de golf du PGA Tour !”

À quoi pouvons-nous nous attendre ?

L’épisode d’ouverture – intitulé “Frenemies” – se concentre fortement sur les amis d’enfance Spieth et Justin Thomas, suivant le couple dans tous les domaines de leur vie et partageant des images inédites du championnat PGA de mai dernier à Southern Hills.

“Je me suis éclaté”, a ajouté Spieth. “J’ai donné accès à des endroits que je n’ai pas normalement et j’en ai partagé beaucoup avec Justin [Thomas].

“Nous avons vraiment, vraiment apprécié ce processus qui consiste à donner un aperçu de ce qu’est notre quotidien, compte tenu de notre proximité.

“Puis le [other] noms qui se sont présentés pour le faire, surtout cette dernière année avec la façon dont le golf professionnel était sauvage. Je veux dire, quelle année pour commencer à tourner ! Vous bénéficiez donc également de ce type d’accès.

“Cela devrait avoir un impact assez profond sur la croissance du jeu de golf et, espérons-le, attirer plus de fans sur le PGA Tour en particulier, mais c’était vraiment cool de voir les majors intervenir également et offrir ce type d’accès qu’ils n’ont pas normalement. donner.”

Jordan Spieth fait partie des joueurs qui devraient figurer dans la nouvelle série Netflix

Gabe Spitzer, directeur de la série documentaire chez Netflix, a déclaré qu’il était “impossible” de se lancer dans le projet une fois qu’il avait le soutien des plus grandes tournées de golf, tandis que Chad Mumm, directeur de la création chez Vox Media Studios, est ravi de voir les fans de sport profiter du produit fini.

“Nous avons été vraiment chanceux d’avoir un accès incroyable, non seulement des instances dirigeantes du sport, du PGA Tour et de toutes les majors, mais de joueurs comme Jordan et ses pairs qui nous ont laissé entrer dans leur vie d’une manière que je ne fais pas. pense que quelqu’un l’a déjà vu auparavant”, a déclaré Mumm.

“Ce sera du golf professionnel comme vous ne l’avez jamais vu. Nous avons eu des caméras dans des endroits où les caméras ne sont jamais autorisées auparavant. Nous avons passé une tonne de temps avec des joueurs hors du parcours et avons vraiment la chance d’entrer dans le monde des professionnels golf. Préparez-vous pour un nouveau look profond.”

Regardez “Full Swing” à partir du mercredi 15 février sur Netflix, accessible aux clients Sky via Sky Q et Sky Glass. Les non-abonnés peuvent obtenir Sky Sports ici.