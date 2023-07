C’est une « Full House » de podcasts nostalgiques de la distribution de la sitcom bien-aimée.

Jodie Sweetin et Andrea Barber, qui jouaient respectivement Stephanie Tanner et sa voisine Kimmy Gibbler, viennent de publier un podcast de rewatch pour la série sur iHeartPodcasts intitulé « How Rude, Tanneritos! »

Leur co-star, Dave Coulier, qui a joué Joey Gladstone dans la série, a également publié il y a une semaine un podcast de rewatch sur PodCo, intitulé « Full House Rewind ».

‘FULL HOUSE’ STAR DAVE COULIER SUR LA RENCONTRE DU DÉCRET BOB SAGET POUR LA PREMIÈRE FOIS: ‘NOUS SOMMES DEVENUS DES AMIS INSTANTANÉS’

Malgré le timing serré de leurs sorties, Sweetin et Barber ont déclaré à People dans une interview conjointe qu’il n’y avait « pas de concurrence du tout ».

« Celui de Dave est aussi si différent du nôtre », a expliqué Sweetin. « Le sien est plus orienté vers un format vidéo. Le nôtre est vraiment audio avec quelques clips et des trucs de vidéo…. Il a M. Woodchuck là-bas et tout ça. »

Sweetin a ajouté: « Et nous allons faire son podcast. Il va venir et faire le nôtre. Il n’y a rien de bizarre où nous ne faisons pas les émissions de l’autre ou quelque chose comme ça. »

Coulier, Sweetin et Barber ont tous joué dans « Full House » lors de sa diffusion de 1987 à 1995 et du redémarrage de Netflix, « Fuller House », qui s’est déroulé de 2016 à 2020.

Sweetin et Barber étaient tous deux des enfants acteurs de la série, et une partie de la raison pour laquelle ils ne se sentent pas en concurrence avec le podcast de Coulier est leur « perspective différente ».

« En tant qu’enfants dans la série, c’est une expérience tellement différente », a déclaré Sweetin. « Je pense que c’est d’autant plus de contenu à aimer pour les fans de ‘Full House’. »

Barber a ajouté qu’il y avait tellement de fans de la série qu' »il n’y a pas trop de contenu ‘Full House' » et « Ils vont tout consommer et tout aimer. Et honnêtement, il y a de la place à table pour que nous réussissions tous et que nous célébrions les victoires des autres. »

‘FULL HOUSE’ STARS JOHN STAMOS ET JODIE SWEETIN HONOR BOB SAGET, RÉFLÉCHISSENT AU 35E ANNIVERSAIRE DE L’EXPOSITION

Dans l’interview, menée par People avant la grève SAG-AFTRA, les deux actrices se sont rendues à San Francisco, où se déroulait la série, et ont réfléchi à leur lien commun de travail sur la série.

« Nous ne sommes que ces petits robots des années 90. C’est cette connexion tacite », a déclaré Barber. « Nous sommes juste comme, ‘Oh ouais. Est-ce que tu te sens comme ça? Oh ouais. Je me sens comme ça aussi.' »

Sweetin a également révélé qu’elle n’avait jamais vraiment vu la série elle-même.

‘FULL HOUSE’ STAR JOHN STAMOS ADMET QU’IL A UNE FOIS FAIT RENVOYER LES JUMEAUX OLSEN DE L’EXPOSITION: ‘JE NE POUVAIS PAS TRAITER’

« Je n’ai jamais regardé la série originale, vraiment. Je pense que j’ai vu le pilote, mais ça fait des années. J’étais enfant quand c’était, et puis je ne l’ai jamais vraiment regardé », a-t-elle déclaré. « Cela, je pense, va être très amusant aussi, en ce sens que revenir en arrière et regarder ces émissions 30 années et quelques années plus tard. »

Leur autre co-vedette, John Stamos, a récemment révélé que la performance « home run » de Sweetin lors d’une première lecture de table pour l’émission l’avait presque fait quitter la série avant même qu’elle ne commence.

Dans le dernier épisode de « Hot Ones », a expliqué Stamos, « Nous en avons lu un tableau, et j’étais la star. Je sortais de » l’hôpital général « et toutes les mères étaient comme [gestures fawning over him]. Et nous nous asseyons, et nous commençons à lire. Et Jodie Sweetin, qui joue Stéphanie, lit ses lignes, et les gens meurent de rire. Je veux dire crier. J’étais comme, ‘Qu’est-ce qui se passe ici?' »

« Vous ne pouviez même pas entendre mes répliques, ils se moquaient tellement d’elle », a-t-il ajouté. « Et je suis comme si je me faufilais dans mon siège comme ça, et je cours vers – je n’oublierai jamais – je cours vers le hall [at] l’hôtel Century Plaza, et je fouille dans ma poche pour des pièces. J’en ai coincé un quart, comme ‘Donnez-moi le f— de ce spectacle’ à mes agents. »

Malgré sa réticence initiale, Stamos a admis qu’il avait appris à aimer la série, disant en riant qu’il « détestait cette émission » mais « avait fini par l’aimer ».