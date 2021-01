Chelsea a eu du mal à s’imposer 1-0 contre Fulham, à 10, samedi, qui a bien résisté jusqu’à la fin de la seconde période après l’expulsion du défenseur de l’USMNT Antonee Robinson.

Mason Mount a marqué le seul but du match de Chelsea après 78 minutes de pression soutenue de la part de Frank Lampard.

Robinson a été expulsé pour un tacle de Cesar Azpilicueta juste avant la mi-temps, faisant de lui le huitième international américain à recevoir un carton rouge en Premier League.

La première mi-temps s’est déroulée sans incident jusqu’à ce que Robinson soit expulsé, Mount étant le plus proche du but lorsqu’il a frappé la barre transversale à la 24e minute.

Malgré la domination de Chelsea en possession, ils ont eu du mal à créer des occasions alors que Fulham tirait tous les joueurs en défense.

Tammy Abraham remplaça Jorginho après 65 minutes et eut un impact immédiat avec sa première touche, une attaque au but qu’Alphone Areola réussit à rassembler.

C’est Mount qui a réussi à sortir de l’impasse après que le tir de Ben Chilwell ait été dévié sur son chemin.

Mason Mount a ouvert le score en fin de match. Clive Rose / Getty Images

« Ce fut un match énorme pour nous. Nous connaissons la course que nous avons traversée », a déclaré Mount après le match.

«Cela a été difficile. Nous avons dû creuser profondément en équipe.

« Nous savions tous que nous avions besoin d’une victoire, nous nous sommes mis la pression. Il y a certainement une pression sur nous pour performer.

« Nous sommes restés patients. Nous avons essayé de jouer. Le fait d’envoyer un homme nous a également aidés. »

Lampard a été soulagé après que son équipe ait mis fin à une course de trois matches sans victoire.

« Bien sûr, ça fait du bien de remporter une victoire, cela n’a pas été facile avec la forme de la ligue récemment et il faut casser le canard », a déclaré Lampard à Sky Sports à Craven Cottage.

« Juste à cause de la forme actuelle, c’est un peu plus difficile, la confiance n’est pas tout à fait au rendez-vous. Mais nous l’avons trouvée donc je suis vraiment ravie.

« Je fais confiance à la qualité des joueurs. J’avais le sentiment que nous allions marquer un but, car la pression était constante. Il s’agissait de rester patient avec nos passes et je pense que nous l’avons fait. »

Lampard a souligné que Chelsea avait eu du mal contre une défense de Fulham bien remplie après que Robinson ait été expulsé à la 44e minute et a exhorté Mount à s’aventurer davantage afin de se mettre en position de but.

« C’est une pression pour déplacer le ballon, frapper les côtés, l’ouvrir, les faire courir et créer des occasions. Nous faisions cela », a déclaré Lampard.

« Mason jouait un rôle plus profond mais peut encore arriver. Il doit marquer plus de buts, il le sait, mais sa qualité et son attitude sont brillantes. »

La victoire amène Chelsea à la septième place et à trois points des quatre premiers tandis que Fulham lutte en 18e.