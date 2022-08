Fulham Suffer Shock League quitte après la défaite 2-0 de Crawley

Fulham a subi une sortie embarrassante en Coupe de la Ligue alors que l’équipe de Premier League a été battue 2-0 par Crawley lors d’un choc au deuxième tour mardi.

L’équipe de Marco Silva est à 83 places au-dessus de League Two Crawley et a battu Brentford 3-2 en Premier League samedi.

Mais la décision du manager de Fulham de faire 10 changements s’est mal retournée contre le Broadfield Stadium alors que Crawley en difficulté a bouleversé le cahier des charges.

A LIRE AUSSI: “Ne voyez pas une fin heureuse de Cendrillon pour Serena Williams”, déclare l’ancien joueur de tennis

L’ancien attaquant de Fulham Kevin Betsy, qui n’a pris qu’un seul point lors de ses cinq premiers matches en tant que manager de Crawley, a orchestré une victoire mémorable grâce aux buts de Tom Nichols et du prêteur de Liverpool James Balagizi.

Les Cottagers ont rejoint Norwich et Leeds sur la liste des clubs de haut vol qui ont subi l’embarras de la coupe à Crawley ces dernières années.

Silva a fait ses débuts à Issa Diop, Marlon Fossey et Luke Harris, diplômé de l’académie de 17 ans, tandis que Shane Duffy et Kevin Mbabu ont fait leurs premiers pas.

Mais Fulham a pris du retard avec 16 minutes au compteur lorsque Nichols a pris la passe d’Ashley Nadesan et a percé un entraînement bas du pied gauche à travers Marek Rodak dans le coin le plus éloigné.

À peine quatre minutes après le début de la seconde période, le milieu de terrain de Fulham Tyrese François a concédé le ballon au plus profond de sa propre moitié de terrain et Balagizi a saisi la passe inversée de Nichols pour rentrer à la maison.

« Dès la première minute, ils en voulaient plus que nous. Nous avons perdu un peu le contrôle du match et avons commencé à faire des erreurs, puis ils ont marqué et tout a été plus difficile pour nous », a déclaré Silva.

“Ce genre de matchs, il faut égaliser avec le même enthousiasme, la même intensité que notre adversaire.”

Les clubs de Premier League impliqués dans les compétitions européennes de cette saison ont un laissez-passer pour le troisième tour, laissant la vedette à Aston Villa, Everton et Leicester lors des autres matches du deuxième tour.

– Villa relief –

Villa est revenu par derrière pour épargner les rougeurs de Steven Gerrard lors d’une victoire 4-1 à Bolton.

Après un début de saison frustrant et seulement trois victoires en 14 matchs remontant à mars, des questions ont été posées sur la direction de Villa sous Gerrard.

L’équipe de Premier League a été stupéfaite lorsque Dion Charles a donné à Bolton une avance de troisième niveau à la 24e minute, mais Douglas Luiz a égalisé directement depuis un corner.

Danny Ings a donné l’avantage à Villa avec un penalty à la 62e minute et d’autres buts de Lucas Digne et Leon Bailey ont permis à Villa d’accéder au troisième tour.

“Vous recherchez toujours la bonne réaction et la bonne réponse”, a déclaré Gerrard.

A LIRE AUSSI : Le milieu de terrain féminin anglais Jill Scott prend sa retraite du football

Everton a également connu un démarrage lent en Premier League et n’a atteint le troisième tour qu’avec une victoire 1-0 contre Fleetwood, du côté de la Ligue 1.

Un but en première mi-temps de Demarai Gray, jouant après la blessure de Tom Davies lors de l’échauffement, a permis à l’équipe de Frank Lampard de progresser.

Leicester avait besoin d’une victoire 3-1 aux tirs au but pour éviter une défaite choc au quatrième niveau Stockport, qui a tenu l’équipe troublée de Brendan Rodgers à un match nul 0-0.

Sans victoire en trois matchs de Premier League et avec Wesley Fofana et James Maddison liés à des mouvements, Leicester avait besoin du gardien débutant Daniel Iversen pour effectuer trois arrêts lors de la fusillade avant d’avancer.

Bournemouth a devancé Norwich alors que Todd Cantwell a raté le penalty décisif lors de la victoire 5-3 des Cherries en fusillade après un match nul 2-2 à Carrow Road.

L’attaquant des Wolves Raul Jimenez a célébré son premier match en portant un cache-œil et un crochet de pirate alors que son équipe battait Preston 2-1 à Molineux.

Southampton a remporté une victoire 3-0 à Cambridge et Nottingham Forest a battu Grimsby sur le même score.

Crystal Palace a gagné 2-0 à Oxford et Brentford a remporté une victoire 2-0 à Colchester.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici