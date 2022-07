Fulham signe le défenseur suisse Kevin Mbabu

Londres (AFP) – Fulham a recruté le défenseur suisse Kevin Mbabu du club allemand de Wolfsburg pour un montant de 7,5 millions d’euros (7,6 millions de dollars), frais supplémentaires compris.

L’arrière droit de 27 ans a signé un contrat de trois ans avec le club de Premier League, qui détient une option pour 12 mois supplémentaires.

Mbabu, qui compte 22 sélections pour son pays et a déjà joué avec Newcastle et les Rangers, vise initialement la survie en Premier League après la promotion de Fulham en tant que vainqueur du championnat.

“Je suis heureux d’être ici en tant que joueur du Fulham Football Club”, a-t-il déclaré à FFCtv. “C’est un soulagement et maintenant je peux me concentrer sur mes objectifs et sur les objectifs du club, et aider l’équipe à réussir.

“La première étape est de rester en Premier League, de rester stable en championnat, puis pourquoi ne pas viser le top 10 ?”

Mbabu est la quatrième signature estivale du patron de Fulham, Marco Silva, après les arrivées de Joao Palhinha, Andreas Pereira et Manor Solomon.

Le propriétaire de Fulham, Tony Khan, a déclaré : « Kevin est un joueur que nous poursuivons depuis plusieurs années.

“Il apporte d’excellents outils physiques à notre club en plus de sa vaste expérience, et il est déterminé à faire ses preuves en Premier League.”