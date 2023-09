Fulham signe Alex Iwobi avant la fermeture de la fenêtre de transfert

Après avoir acquis Alex Iwobi d’Everton pour un montant pouvant atteindre 27,7 millions de dollars, l’entraîneur de Fulham, Marco Silva, fera équipe avec son ancien joueur à Craven Cottage.

Après avoir amené Iwobi à Everton depuis Arsenal à l’été 2019, Silva a été licencié trois mois plus tard, le club occupant la 18e place de la ligue.

Iwobi a passé quatre ans à Everton et a marqué six buts en 123 matchs de Premier League. Il est l’un des joueurs les plus performants d’Everton et est le joueur en titre de l’année de l’équipe.

Au cours de quatre saisons complètes et du début de la campagne en cours, l’ancien joueur d’Arsenal a fait plus de 100 apparitions pour Everton. Cependant, un départ cet été semblait probable puisque le joueur de 27 ans a refusé de signer une prolongation avec les Toffees.

Iwobi retrouve l’ancien entraîneur Silva

Cependant, avec ce transfert, Iwobi aiderait Fulham à grimper au classement de la Premier League. Malgré l’échec du transfert de Joao Palhinha au Bayern Munich, l’international nigérian débarque à Craven Cottage.

Il s’est engagé envers les Cottagers sur un accord de cinq ans, citant Silva comme facteur majeur.

«Je suis en effervescence, j’ai juste hâte de commencer, je suis excité de commencer mon voyage ici. Marco Silva m’a parlé des ambitions du Club, et je suis d’accord. J’espère que je pourrai apporter quelque chose au club », a-t-il déclaré via le site officiel de Fulham.

Qu’a dit Fulham à propos du transfert ?

Pendant ce temps, le directeur des opérations football de Fulham, Tony Khan, a déclaré : « Je suis heureux d’accueillir Alex Iwobi à Fulham ! C’est un joueur passionnant et polyvalent que nous admirons depuis un certain temps.

« Il a de l’expérience en Premier League et en compétition internationale avec le Nigeria. Nous sommes ravis qu’Alex nous rejoigne pour un contrat à long terme et nous pensons qu’il apportera une contribution précieuse à l’équipe de Marco.

Crédit photo : IMAGO / NurPhoto