Fulham s’apprête à signer le prêt de Cedric Soares d’Arsenal

Cédric Soares a rejoint Arsenal en janvier 2020. Photo par Harriet Lander/Copa/Getty Images

Fulham devrait terminer la signature du prêt du défenseur d’Arsenal Cedric Soares cette semaine, ont déclaré des sources à ESPN.

Les négociations se sont accélérées ces derniers jours et les deux clubs ont maintenant convenu en principe d’un accord de prêt de six mois sans option ni obligation d’en faire un accord permanent. Le contrat de Cédric avec Arsenal court jusqu’en 2024 et son avenir sera alors revu.

Des sources ont déclaré à ESPN que Fulham couvrira l’intégralité du salaire de Cédric et que, contrairement à ce qui a été rapporté ailleurs, le défenseur gagne près de 100 000 £ par semaine à Arsenal.

Le patron de Fulham, Marco Silva, a fait de Cédric une signature prioritaire dans cette fenêtre, considérant l’expérience et la polyvalence de l’international portugais comme un ajout vital alors que le club cherche à continuer après un bon début de vie en Premier League.

Ils sont septièmes après neuf victoires et quatre nuls lors de leurs 21 premiers matches alors qu’ils cherchent à assurer une deuxième saison consécutive dans l’élite du football anglais pour la première fois depuis 2013-14.

Cédric n’a fait que quatre apparitions pour Arsenal cette saison alors que le manager Mikel Arteta a été largement réticent à changer une équipe gagnante avec sept joueurs commençant chaque match de championnat cette saison.

Silva et Cédric ont entretenu une solide relation de travail depuis leur passage au Sporting CP – remportant la Coupe du Portugal ensemble lorsque Silva était entraîneur en 2014-15.