Fulham n’acceptera de vendre le milieu de terrain vedette Joao Palhinha que si un remplaçant peut être acquis en premier.

Les Cottagers sont confrontés à la possibilité très réelle de perdre Palhinha contre Liverpool ou le Bayern Munich avant la fermeture de la fenêtre de transfert, les géants allemands ayant déjà convenu de conditions personnelles avec l’international portugais. L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, est également considéré comme un grand admirateur d’un joueur capable de faire une différence clé dans l’une ou l’autre surface de réparation.

Palhinha, 28 ans, était le milieu de terrain vedette de Fulham la saison dernière après avoir rejoint le Sporting à l’été 2022. Son positionnement, ses tacles difficiles et son habitude de marquer un but vital ont fait de lui un favori instantané des fans de Craven Cottage. Il a été en forme cette saison, réservant un point à son équipe lors du match nul 2-2 contre Arsenal le week-end dernier.

Au milieu de l’intérêt croissant autour de lui, Palhinha aurait déjà informé Silva et les responsables du club qu’il souhaitait partir. Son manager comprend que cela pourrait changer la vie du milieu de terrain en profondeur, mais il ne sanctionnera un accord que si un remplaçant peut être recruté en premier.

Scott McTominay de Manchester United est devenu un remplaçant potentiel pour Palhinha. Silva est un admirateur du physique et du dynamisme de l’international écossais, ainsi que de sa capacité à jouer en défense centrale lorsque cela est nécessaire.

McTominay est disponible au bon prix – estimé à environ 40 millions de livres sterling. La dépense ne serait pas prohibitive, étant donné que Palhinha est évalué à environ 70 millions de livres sterling par le club de l’ouest de Londres.

Que McTominay considère ou non Fulham comme une évolution de carrière décente pourrait être une pierre d’achoppement, bien qu’un prêt ait également été vanté. McTominay est tombé encore plus loin dans la hiérarchie à Old Trafford, suite à l’arrivée de Mason Mount. La volonté d’Erik ten Hag de faire venir un autre milieu de terrain central avant la fermeture de la fenêtre inquiète également le joueur.

