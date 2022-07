Fulham n’a pas encore déposé d’offre officielle pour l’arrière droit de Wolfsburg Kevin Mbabu

Par Andrew Thompson









Fulham est remonté en Premier League alors que l’équipe de Craven Cottage n’a terminé qu’à deux points d’avance sur l’AFC Bournemouth dans le championnat en 2021-22 pour gagner ce qui sera sa troisième saison dans l’élite du football anglais au cours des cinq dernières années. .

Mais malheureusement pour les Cottagers, la longévité leur a échappé lors de leurs deux dernières tentatives pour s’implanter en Premier League, bien que le club ait cherché à naviguer de manière experte sur le marché estival et a été lié à l’arrière droit international suisse de Wolfsburg, Kevin Mbabu, comme l’un des un cadre de joueurs qui pourrait ajouter une amélioration de la qualité sous le manager Marco Silva.

Tel que rapporté par Get German Football tout en citant le point de vente national Kicker, Fulham n’a pas encore fait d’approche formelle pour le produit de l’académie du Servette FC, âgé de 27 ans, mais reste intéressé par l’arrière latéral offensif malgré qu’une offre appropriée n’ait pas encore été levée. .

Contrairement aux informations en Angleterre, Wolfsburg n’a pas encore reçu d’offre de Fulham pour Kevin Mbabu (27 ans), selon Kicker – les pourparlers sont en cours. https://t.co/BbiVX6EaoO – Recevez les actualités du football allemand (@GGFN_) 28 juin 2022

Mbabu a enduré une décevante 2021-22 en Basse-Saxe en raison d’une combinaison de problèmes hors du terrain ainsi que d’une mauvaise forme lorsqu’il y était et a été usurpé par l’international allemand Ridle Baku qui était l’option de premier choix incontestée sous le manager Florian Kohfeldt dernier terme.

Fulham ne devrait avoir aucun mal à éloigner Mbabu de l’équipe de Bundesliga si une offre officielle arrivait enfin à la Volkswagen Arena après Die Wolfe a acheté Kilian Fischer du 1.FC Nürnburg.

De plus, Mbabu n’a plus qu’un an sur son contrat actuel avec Wolfsburg et le club préférera sûrement recevoir une indemnité pour le défenseur suisse plutôt que de le voir marcher gratuitement dans douze mois, ce qui signifie que le ballon est sûrement dans la moitié de terrain des Cottagers. le terrain.

Pour en savoir plus sur Fulham, lisez ci-dessous

Les cottagers concluent un accord pour João Paulinha

Fulham parvient à un accord de principe pour le milieu de terrain de Man United Andreas Pereira

Cet article a été édité par

Josh Barker.